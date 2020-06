El 28 de junio, el quinteto TXT (TOMORROW X TOGETHER) sorprendió a su fandom, MOA, con un videoclip de 19 minutos de duración para su single “Eternally”.

Perteneciente a su último mini álbum The Dream Chapter: ETERNITY, el MV o cortometraje relata el viaje interior de corte fantástico que realizan Hueningkai, Soobin, Beomgyu, Yeonjun y Taehyun para luego regresar sorpresivamente al salón de prácticas entre dudas sobre si lo experimentado fue un sueño.

“Eternally” divide en cortes su trama, iniciando con “Sección 1: La noche del último día”, de ahí continúa “Sección 2: La canción de la estrella” de Soobin, Yeonjun protagoniza “Sección 3: Promesa”, Beomgyu va con “Sección 4: No. 17”, Taehyun en “Sección 5: Moratoria de descanso” y Huening Kai termina con “Sección 6: La niña de la eternidad”.

El MV de "Eternally" cierra con todos los miembros de TXT en "Sección 7: El principio del fin".

De forma críptica se revela un mensaje que indica: “Los niños no sabían que esto era simplemente el comienzo del caos y la confusión”.

Las interpretaciones de parte del fandom no se han hecho esperar, y algunos MOA teorizan con la posibilidad de que “Eternally” se encuentre ligado a “Nap of a star”, quinto single del mini álbum The Dream Chapter: STAR, lanzado en marzo de 2019.

De igual forma, para apoyar el lanzamiento del MV en YouTube, los fans de TXT han comenzado a hacer viral los hashtag #Eternally y #EternallyWithYou .

