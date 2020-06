“No sé cuando mi pasión se volvió mi propósito y luego se convirtió en mi profesión”. Esta es la frase con la que Shah Rukh Khan describe la jornada que recorre en Bollywood desde 1992.

Desde hace tres días, fans de la mega estrella india celebran los “28 años dorados de SRK” (#28GoldenYearsOfSRK). La gente reconoce su impacto en la cultura nacional y cómo ha difundido a su país en territorios extranjeros gracias al poder del cine.

“Gracias por tantos años de permitir entrentenerlos. Más que mi profesionalismo, creo que mi ‘pasionalismo’ me llevará a muchos años más de servicio a ustedes. 28 años y contando”, expresó el actor en sus redes sociales con una fotografía capturada por su esposa, Gauri Khan.

Los clásicos de King Khan

Si hacerse un espacio en Bollywood sin conexiones o padrinos se considera difícil en años recientes, en los ‘noventas’ era aún más complejo. Triunfar con la sola arma de su talento y astucia fue un logro en sí mismo para Shah Rukh Khan y es algo que respetan quienes conocen su historia de ascenso.

La mayoría de críticos y medios locales coinciden en que la habilidad del actor para elegir sus papeles, y atreverse a encarnar personajes poco convencionales al inicio de su carrera, fue clave para que las grandes productoras fijaran sus ojos en el.

Deewana (1992)

Su primer papel en la industria lo puso a competir con Rishi Kapoor, el rey del romance de los ochentas, por el amor del personaje principal y su interpretación estuvo a la altura. Gracias a ello obtuvo el premio Filmfare al debut masculino.

Darr (1993): la época del antihéroe

Su oscuro personaje en la cinta de suspenso psicológico de Yash Chopra le abrió las puertas para luego protagonizar más guiones de este estudio. Antes de ser elegido, otros actores habían rechazado el papel por conflictos de horario o temor a la personalidad obsesiva de Rahul.

Kabhi Haan Kabhi Naa (1994)

Como héroe romántico, la crítica considera a esta cinta una de las mejores actuaciones de los primeros años del actor. Compartió roles con Deepak Tijori y Suchitra Krishnamurthy. La resolución del triángulo amoroso conmovió a los espectadores.

Dilwale Dulhania Le Jayenge (1995)

Un clásico de Bollywood que tiene el récord de seguir proyectándose hasta la fecha en un cine de Mumbai.

Kuch Kuch Hota Hai (1998)

Karan Johar reunió nuevamente a Kajol y Shah Rukh Khan en la cinta que se convirtió en la más taquillera del año. A nivel internacional es una que la mayoría (si no todos) los seguidores del cine indio ha visto al menos una vez.

Mohabatein (2000)

Shah Rukh Khan interpreta a un profesor de música que llega a un internado y se enfrenta a las reglas que impone el director sobre los estudiantes. El conflicto ideológico entre estos dos personajes es lo que da pie a la trama.

Kabhi Khushi Kabhie Gham (2001)

Con el nombre de La familia hindú (en español), es otro gran clásico de Bollywood. Reúne todos los ingredientes para ser un éxito: la química de los co-protagonistas y la habilidad emotiva de Shah Rukh Khan para tocar el tema de las relaciones familiares.

Devdas (2001)

La película lo convirtió en un rebelde alcohólico enamorado y compartió escena con Aishwara Rai. En su momento, fue la película más cara con una inversión de 7.4 millones de dólares. Además de recuperar la inversión, fue nominada al BAFTA como mejor película extranjera.

Kal Ho Naa Ho (2003)

Humor, romance y drama. Nuevamente, SRK hizo gala de su técnica para conmover a las masas. La crítica aplaudió el impacto emocional de su personaje, un joven que padece de una enfermedad cardíaca.

Veer-Zaara (2004)

Fue proyectada en el 55 Festival Internacional de Cine de Berlín. El guión cuenta la historia de un piloto de la Fuerza Aérea India que se enamora de una mujer paquistaní.

Swades (2004)

Esta película fue uno de los viajes personales más significativos para el actor. Interpretó a un científico de la NASA que regresa a buscar sus raíces y emprende un proyecto para mejorar las condiciones de vida de un pueblo rural. Basada en hechos reales.

Kabhi Alvida Naa Kehna (2006)

Drama de corte romántico que cuenta el nacimiento de una relación extramatrimonial. Destaca el guion que no teme revelar los defectos de cada personaje y el desgaste de cada una de sus relaciones.

My name is Khan (2010)

Otro gran éxito internacional. Shah Rukh Khan pasó meses investigando a su personaje: un hombre musulmán con Síndrome de Asperger que emprende un viaje para reunirse con el presidente de los Estados Unidos.

