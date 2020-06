Hyun Bin y Lee Min Ho, dos de los actores de la llamada ola coreana o hallyu que más atención acaparan, han sido tema de titulares por sus más recientes proyectos Crash landing on you y The king: Eternal monarch respectivamente.

No obstante, ahora un informe elaborado por el medio coreano TMI News reveló que ambas estrellas son vecinos y viven en el edificio Mark Hills en Seúl, Corea del Sur.

El programa TMI News presentó un informe sobre el edificio Mark Hills, residencia de Lee Min Ho y Hyun Bin. Crédito: captura

Específicamente, la residencia se ubica en el barrio de Heukseokdong, el más caro de la capital surcoreana.

La edificación ofrece una vista panorámica e impresionante del horizonte de Seúl, con el río Han y la Torre Namsan escondida en la niebla.

Vista desde el edificio Mark Hills hacía el río Han. Foto: Instagram

Según TMI News, cada piso de los 21 que conforman el Mark Hills alberga solo dos apartamentos, lo que hace que la propiedad sea más espaciosa y exclusiva.

El edificio Mark Hills esta ubicado en el barrio de Heukseokdong, el más caro de Seúl, Corea del Sur. Crédito: Instagram

Entrada del edificio Mark Hills, residencia de Hyun Bin y Lee Min Ho. Foto: Instagram

Sin embargo, Hyun Bin y Lee Min Ho no son los únicos residentes famosos que posee el Mark Hills.

El medio coreano señala que el edificio también es residencia del actor Jang Dong Gun y su esposa, la actriz Ko So Young, además de Daesung de BIGBANG y las estrellas K-pop Krystal de F(x) y su hermana Jessica Jung (SNSD).

Precisamente, fueron estas últimas quienes publicaron en su cuenta de Instagram un mensaje sobre la vista que tenían desde su departamento: "La escena nocturna que vale millones de dólares es realmente hermosa e ideal".

Jessica Jung presumiendo la vista desde su departamento en el exclusivo edificio Mark Hills. Foto: Instagram

Sus palabras no se alejan de la realidad, teniendo en cuenta que para ser propietario de un apartamento en Mark Hills se debe desembolsar entre 2.5 a 3.7 millones de dólares.

