“It’s Okay To Not Be Okay” y la conmovedora forma de retratar trastornos mentales

El tercer episodio del dorama It’s Okay To Not Be Okay ha levantado un debate positivo en la comunidad de Internet sobre la forma en que se perciben algunos trastornos mentales.

Si bien, en capítulos anteriores se dieron algunas pinceladas sobre el trastorno antisocial de la personalidad que padece Go Moon Young (Seo Ye Ji) y el autismo de Moon Sang Tae (Oh Jung Se).

Específicamente, en esta ocasión se retrató lo que experimenta una persona con parálisis de sueño y otra con síndrome maníaco.

El primero fue con el personaje de Seo Ye Ji, quien despierta abruptamente de un sueño sin poder moverse mientras experimenta la visión de un ser sobre ella que la asusta.

Cuando recupera la movilidad, la protagonista aplica el ‘abrazo de la mariposa’, una técnica vista en el primer episodio que le ayuda a calmar la ansiedad.

It’s Okay To Not Be Okay: Go Moon Young (Seo Ye Ji) aplica el ‘abrazo de la mariposa’. Crédito: HanCinema

El actor Kwak Dong Yeon hace un cameo en este episodio para retratar de forma tragicómica qué es el síndrome maníaco.

Su personaje roba pantallas (y carcajadas) por su afición al exhibicionismo.

Kwak Dong Yeon interpreta a una paciente exhibicionista en su cameo durante el tercer episodio de It's Okay to Not Be Okay. Crédito: tvN

Sin embargo, es en los minutos finales en que a través de un desgarrador monólogo expresa cómo la indiferencia de su padre agravó su estado.

"Solo quería su atención, ¿saben?, solo quería que me mirara. Y cometí locuras para llamar su atención, pero terminé volviéndome loco".

Cameo de Kwak Dong Yeon en el tercer episodio de It's Okay to Not Be Okay. Crédito: tvN

La audiencia del dorama se volcó a redes sociales para compartir información y opiniones sobre los trastornos mentales vistos en It’s Okay Not To be Okay.

“La salud mental es una bomba de tiempo dentro de nosotros. Todos necesitamos a alguien que nos mantenga cuerdos, incluso si ese alguien es uno mismo. Espero que todos mantengan la cordura mientras ven Its Okay Not To be Okay”, escribió un usuario en Twitter.

El tercer episodio de It's Okay to Not Be Okay ha motivado a los internautas a buscar información sobre los trastornos que afectan la salud mental. Crédito: captura Twitter

