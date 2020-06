El 26 de junio, BLACKPINK remeció las redes sociales con el MV “How You Like That”, single que abre camino al próximo lanzamiento del álbum completo programado para setiembre.

Las altas expectativas del fandom BLINK se vieron superadas con el MV de tres minutos extremadamente llamativo en sus efectos, escenarios y vestuario, evidenciando la gran inversión que realizó YG Entertainment para el comeback del grupo, después de 1 año y 3 meses de ausencia en el mercado del K-pop.

Ahora, BLACKPINK vuelve a conmocionar a su audiencia al revelar el video detrás de escena del MV "How You Like That".

En particular, se destaca la ausencia de grandes efectos especiales realizados a computadora, por el contrario, las escenas se planearon al detalle, de forma minuciosa y meticulosa.

Es así que se puede ver a Rosé girar a 360 grados en una plataforma especial, sin perder su atractivo visual.

El detrás de escenas también permite apreciar con mayor detalle algunos decorados, como el de Lisa en la secuencia como reina de Egipto.

Más espectacular resulta las tomas de Jennie con su ballet con bailarinas bajo un techo de paraguas.

Una escena notable que no pertenece al MV de “How You Like That” es el tierno beso que Lisa le da a Rosé mientras se preparan para grabar otra toma.

Filmar el videoclip demoró en total seis días. Las integrantes grabaron escenas individuales a diario, mientras que las grupales se realizaron en cuatro sesiones. En los días en que había escenas individuales, Lisa, Jennie, Jisoo y Rosé se visitaban entre ellas para revisar las tomas y apoyarse mutuamente.

