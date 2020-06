Si creías que habías superado a The Untamed, este nuevo material te hará querer mirarlo una vez más, pues rememora algunas de las mejores escenas del querido dúo WangXian.

El 27 de junio del 2020, el C-drama de corte histórico y de fantasía protagonizado por las estrellas chinas Xiao Zhan y Wang Yibo, cumplió el primer aniversario de su estreno en QQLive.

The Untamed, C-Drama protagonizado por Wang Yibo y Xiao Zhan.

Con motivo de la fecha, ha sido estrenado en el canal de YouTube de NSMGroup un video especial para el tema principal “Wuji” en su versión interpretada por los mencionados actores y cantantes.

Gracias a este podrás revivir algunas de las memorables interacciones de nuestros héroes Wei Wuxian y Lan Zhan en Los recesos de las nubes.

También puedes estar preparado para llorar una vez más recordando cuando el correcto Lan Wangji sufrió la pérdida de su mejor amigo Wei Ying y lo que sucede 16 años después de la tragedia.

Escena de la Ciudad sin noche. Créditos: captura YouTube

Un anterior MV para el himno de la serie recoge intensas escenas de Ciudad sin noche y más. El referido material audiovisual se encuentra en subido a WeTV Indonesia y puedes verlo desde AQUÍ.

A continuación, disfruta de este clip especial en honor al primer aniversario de la superproducción basada en la novela Mo Dao Zu Shi de Mo Xiang Tong Xiu.

Reestreno de los spin-off the The Untamed

Por si fuera poco para los amantes de The Untamed, desde el mismo 27 de junio los spin-off The Living Dead y Fatal Journey se encuentran disponibles en Tencent y WeTv.

Las películas del C-drama muestran la verdad sobre los antepasados de Wen Ning y Lan Sizhui y la historia de los hermanos Nie Huai Sang y Nie Ming Jue con Jin Guang Yao, respectivamente.

Mira el video promocional con los actores Yu Bin, Zheng Fan Xing, Ji Li, Wang Yi Zhou y Zhu Zan Jin.

Para conocer más detalles sobre el spin-off, los personajes de The Untamed y el mobil game no te pierdas la conferencia de prensa especial por el primer aniversario en el Twitter de NSMGroup.

Asimismo, no te puedes perder los detrás de cámaras inéditos que ha compartido Tencent. Aquí, Xiao Zhan entonando “Mi reflejo” de Mulán. Al final se escucha a Wang Yibo pedirle que deje de hacerlo porque no puede escuchar la canción.

¿Dónde puedo ver The Untamed live action?

Si aún no has visto The Untamed o quieres revivir esta historia llena de un talentoso reparto y OST de primera, puedes encontrar los cincuenta capítulos completos y subtitulados al español en Netflix y en YouTube.

Para verlo desde la plataforma de streaming puedes buscarlo AQUÍ como El indomable. Si prefieres verlo desde YouTube, dejar tus comentarios y leer las apreciaciones sobre el C-drama, puedes entrar a ESTE ENLACE.

