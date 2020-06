Jung Da Bin y Minhyun de NU’EST protagonizarán el dorama “Live On”

El 26 de junio, las productoras Playlist Studio, KeyEast y JTBC Studio confirmaron a Minhyun, de NU’EST, y Jung Da Bin como los protagonistas del nuevo dorama “Live On” (título provisional).

Con esta producción el idol K-pop continúa avanzado en su carrera como actor, después de debutar con el musical “Marie Antoinette” en agosto del 2019.

NU'EST: MinHyun en su debut como actor musical con "Marie Antoinette" en el papel del conde Axel von Fersen. Crédito: Instagram

En el caso de Jung Da Bin significa su siguiente papel tras participar en la exitosa (y polémica) serie de Netflix, Extracurricular, donde interpretó a Min Hee, una estudiante que se prostituye para comprarle regalos a su novio.

Jung Da Bin interpreta a Min Hee en Extracurricular (Netflix, 2020)

La trama de “Live On”, escrita por Bang Yoo Jung, guionista del drama web Just One Bite (Naver TV, 2018), desarrollará el romance juvenil entre Baek Ho Rang (Jung Da Bin), la abeja reina de su escuela, y Go Eun Taek (Minhyun), un detallista estudiante miembro de transmisión.

Asimismo, también se ha confirmado que la dirección de “Live On” estará a cargo del experimentado Kim Sang Hyub, quien cuenta entre sus proyectos más recientes con Extraordinary You (MBC, 2019), The King Loves (MBC, 2017) y Brilliant Seduction (MBC, 2015).

Finalmente, también se conoció que Choi Byung Chan, vocalista y bailarín de VICTON, ha sido convocado para participar de “Live On”, al igual que la actriz Yeon Woo, exvocalista y rapera de MOMOLAND.

Choi Byung Chan (VICTON) y Yeon Woo (ex MOMOLAND) podrían sumarse al reparto del dorama "Live On". Crédito: fotocomposición

