El reciente cumpleaños de Lee Min Ho (celebrado el 22 de junio) se convirtió en trending topic mundial. No obstante, en Nigeria la situación resultó un poco diferente.

Los internautas provenientes de ese país africano hicieron eco (en forma de memes) de las declaraciones de amor realizadas por las damas nigerianas para celebrar el cumpleaños del protagonista de Boys over flowers.

Meme de usuario nigeriano comparando la reacción de las mujeres de su país al cumpleaños de Lee Min Ho. Crédito: captura Twitter

Sin embargo, el punto máximo fue una ‘desgarradora’ carta enviada por un joven nigeriano a la popular página de Facebook YorochiTv.

En su curiosa misiva escrita a nombre de la ‘Asociación de Novios de Nigeria’ (publicada el 24 de junio), el autor le dice al actor coreano que su aparición en el dorama The King: Eternal monarch, ha matado ‘miles de amores’.

“Lee Min Ho, tu aparición en la pantalla pequeña ha causado mucho sufrimiento con nuestro amor. Es una amenaza para todos los novios en Nigeria. De hecho, como un “gran desastre”, mató a miles de amores en los últimos días. ¿Por qué?

“Quiero que sepas que te ves bien, pero no eres Dios”.

Líneas adelante, el atribulado joven se pregunta qué tiene el actor coreano que no tengan los hombres nigerianos.

“Excepto por el cabello rizado, la piel sedosa y los labios rosados que eran más suaves que el pan nuevo, no vi que tuviera algo que nosotros no tuviéramos. Nuestras novia ya no publican fotos de nosotros. ¡Ahora, en sus páginas personales están todas tus fotos!”.

“Mientras escribo estas líneas, me duele mucho el corazón, mi novia sigue publicando fotos tuyas desde el lunes hasta ahora.

Pero espera un minuto, ¿Cómo eres tan atractivo? ¿Qué champú usas? ¿Es eso lo que te hace diferente de nosotros?”.

El joven nigeriano se pregunta cuál es el secreto de Lee Min Ho para capturar el corazón de las mujeres. Crédito: Instagram

La divertida carta termina pidiendo al actor de 7 First Kisses (Naver TV, 2016-2017) y Legend of the Blue Sea (SBS, 2016-2017) que no arruine más relaciones y se mantenga alejado de las mujeres nigerianas.

“Pero, por favor, detente, no arruines más nuestra relación. No nos hagas sentir como un mal novio. Por favor, deja a nuestras novias solas”.

Así que todos los novios de toda Nigeria se reunieron para alzar la voz: “¡Aléjate de nuestras novias!”.

24.6.2020. Carta abierta de usuario nigeriano dirigida a Lee Min Ho. Crédito: captura Facebook.

