The tale of gumiho, la nueva producción de tvN, acaba de sumar a la actriz Kim Yong Ji a su reparto estelar encabezado por Lee Dong Wook, Kim Bum y Jo Bo Ah.

Tras el éxito alcanzado con el doble papel de Myung Seung Ah / Myung Na Ri en el éxito de Netflix The king: Eternal monarch, la actriz de 21 años ha visto elevada su popularidad, convirtiéndose en una de las estrellas del momento.

Jo Bo Ah, Lee Dong Wook, Kim Yong Ji y Kim Bum protagonizan el nuevo dorama de fantasía Tale of Gumiho (tvN, 2020). Crédito: Twitter

Aunque no se han revelado los datos sobre el personaje que interpretará Kim Yong Ji en el dorama de fantasía Tale of the nine-tailed fox (nombre alternativo), su incursión sirve para elevar el atractivo visual de la nueva producción de tvN.

La trama de The tale of gumiho (escrito por Han Woo Ri, guionista de Strangers from Hell (OCN, 2019) gira en torno a un mitológico zorro de nueve colas llamando Yi Rang (Lee Dong Wook) que se desempeña como funcionario público que se mueve entre el mundo de los mortales y el inframundo.

Finalmente, mientras espera el inicio de las grabaciones del kdrama, Kim Yong Ji continúa con sus actividades como imagen de la marca de cosméticos ‘hince', para la nueva campaña de su quinta colección: All About Attitude.

