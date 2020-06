Goo Hye Sun: “Incluso si estás desesperado por alguna razón, sé optimista”

El 27 de junio, Goo Hye Sun realizó dos nuevas actualizaciones en su cuenta de Instagram orientadas a compartir un mensaje de esperanza y solidaridad con los menos favorecidos.

En su primera publicación, la recordada ‘Geum Jandi’ de Boys over flowers compartió tres fotografías de su paso como embajadora de UNICEF Korea en el país de Chad, África Central, a finales del 2018.

27.6.2020. Fotografía de Goo Hye Sun como voluntaria para UNICEF. Crédito: Instagram

En el segundo post, Goo Hye Sun escribe un pensamiento en hangul, y cuya traducción más próxima al inglés y español sería:

"Even if you are desperate by reason, be willing / Incluso si estás desesperado por alguna razón, sé optimista".

Los seguidores de la actriz han reaccionado dejando mensajes de apoyo y pidiendo que se mantenga fuerte.

27.6.2020. Post de Goo Hye Sun pidiendo ser optimista y no caer en la desesperación ante una adversidad. Crédito: captura Instagram

Esto en referencia al tenso momento que vive Goo Hye Sun ante la proximidad de la resolución de su divorcio de Ahn Jae Hyun, su coprotagonista en el dorama Blood.

Como se recuerda, un tribunal de Seúl estableció el 15 de julio como la fecha para la mediación entre las dos partes.

Goo Hye Sun y Ahn Jae Hyun asistirán a la primera mediación de divorcio el 15 de julio 2020. Crédito. fotocomposición

Anteriormente, la actriz de 35 años había expresado su negativa para firmar el divorcio aduciendo una serie de razones, entre ellas una que sugería que Ahn Jae Hyun le devuelva todo el dinero gastado en la boda.

Con respecto al actor coreano, se mantiene alejado de las redes sociales después de haber eliminado todas las publicaciones en su cuenta de Instagram.

Recordando que antes de que esto sucediera, Ahn Jae Hyun publicó a mediados de febrero un mensaje que decía: “Por favor, olvídate de mí”.

PUEDES VER Goo Hye Sun pagaría millonaria compensación para finalizar contrato con su agencia

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales