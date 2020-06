BTS y BLACKPINK enfrentados en votación de Billboard por el MV preferido de los fans

Los ídolos BTS y BLACKPINK se embarcan en una nueva lucha virtual de preferencias, esta vez mediada por la prestigiosa revista especializada en música Billboard.

El 26 de junio a las 6.00 p. m. (KST) las bandas del K-pop lanzaron en simultáneo los videos musicales (MV) de sus respectivos temas “Stay gold” y “How you like that”.

Como era de esperarse, los estrenos encantaron a la fanaticada y dominaron las tendencias de las redes sociales, así como YouTube.

BLACKPINK, cuyo tema “How you like that” marca su regreso en más de un año y es un preámbulo a su primer álbum de estudio, estableció múltiples marcas en las listas musicales e internacionales. En la plataforma de videos, fue el estreno más visto de todos los tiempos.

Anteriormente, BTS ya había logrado sus propios récords con “Stay gold”, pues el tema con su respectivo audio en YouTube fue lanzado el 19 de este mismo mes. La canción forma parte de su nuevo álbum japonés Map of the soul 7 - The journey que saldrá a la venta el 15 de julio.

Al ser un estreno en simultáneo de dos grandes producciones de grupos icónos del K-pop y con los fandoms más grandes (ARMY y BLINK), era inminente los enfrentamientos en cuestiones de preferencias.

A razón de este punto, Billboard ha lanzado una votación en línea para poder determinar qué MV es el favorito de los amantes del estilo musical surcoreano.

Si bien a las 9.00 a. m. (hora peruana) el nuevo video de Bangtan lideraba el sondeo, BLACKPINK podría remontar los resultados en cualquier momento.

Nada está dicho aún y más tratándose de una encuesta sobre preferencias. Para apoyar a la producción audiovisual que más te gustó, puedes entrar desde AQUÍ al concurso de Billboard.

Comeback de BLACKPINK en programa de Jimmy Fallon

Tras el lanzamiento mundial de “How you like that”, BLACKPINK realizó la primera presentación en vivo del single en The tonight show: at home edition.

El acto no sólo marca su regreso oficial tras 13 meses de ausencia, sino que además se convierte en un precedente en el Kpop al ser la primera girlband que estrena un tema en el famoso programa conducido por Jimmy Fallon.

Revive la aclamada performance de “How you like that”.

