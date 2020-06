Jimmy Fallon sobre BLACKPINK: “Es el grupo pop más grande del mundo en este momento”

El 27 de junio, BLACKPINK hizo su esperado comeback rompiendo varios récords en el proceso, en especial durante su presentación en programa estadounidense The Tonight Show (Home Edition) de Jimmy Fallon.

Emitido en el canal oficial de Youtube, el show inicio con las elogiosas palabras del presentador calificando al cuarteto K-pop como las más grandes artistas del momento.

“Esto es emocionante. Ellas tienen 1.500 millones de streams (de YouTube). Ellas son increíbles. La palabra fenómeno ni siquiera las describe. Hay que inventar una nueva palabra para este grupo”.

No le faltó razón a Jimmy Fallon quien logró más de 200.000 personas conectadas a su show para ver a Jennie, Lisa, Jisoo y Rosé durante los primeros 3 minutos y casi medio millón en su momento más alto.

Consultadas sobre el fenómeno de masas que representan, Jennie dijo que pensar en ello a veces las deja conmocionadas, por lo que no dudó en mandar un agradecimiento a su fandom, BLINK.

“Literalmente no lo hacemos, nos hace congelar cada vez que escuchamos esto. Agradecemos mucho a nuestros fanáticos por el amor porque, ya sabes, ¡es demasiado!”.

Al igual que en su MV durante su performance en The Tonight Show, BLACKPINK causó sensación al utilizar una versión moderna del tradicional vestido coreano hanbok.

Curiosamente, la utilización de las prendas pertenecientes a la marca coreana “Danha” (@Danha_Seoul en Instagram) no resultaron ser un patrocinio. El estilista de YG Entertainment las eligió para incorporarlas al MV “How You Like That”, siendo el costo de cada prenda entre los US$700 y 1000 dólares.

BLACKPINK utilizó versiones modernas del tradicional hanbok coreano para su presentación en The Tonight Show (Home Edition) con Jimmy Fallon. Crédito: Instagram Dahna

BLACKPINK utilizó versiones modernas del tradicional hanbok coreano. Crédito: Instagram Dahna

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales