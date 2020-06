SUPER JUNIOR: Kyuhyun prepara su regreso como solista [VIDEO]

¡Grata sorpresa para E.L.F! Kyuhyun, maknae y uno de los vocalistas principales de SUPER JUNIOR, estará regresando a la escena musical pronto.

El 26 de junio, los medios locales informaron que la estrella del K-pop trabaja en un proyecto solista planificado para estrenarse durante la temporada de verano (de junio a setiembre en Corea del Sur).

Label SJ, sello exclusivo de los reconocidos ‘Reyes del Hallyu’, confirmó reportes y compartió de qué se trataba la novedad: “Kyuhyun se está preparando para lanzar una nueva canción”.

Sin embargo, la empresa no reveló la fecha de estreno, pues según comparte aun planifican detalles al respecto.

Cho Kyuhyun, maknae de SUPER JUNIOR. Créditos: SM Entertainment

Este será el primer lanzamiento del reconocido vocalista de 32 años desde The day we meet again, single álbum que salió a la venta el 20 de mayo del 2019.

El mismo contó con dos poderosas baladas: el tema homónimo al disco y “Aewol-ri”, el cual tiene su respectivo video musical (MV) en la plataforma de YouTube.

Kyuhyun y su regreso con SUPER JUNIOR K.R.Y.

Anteriormente, Gamers (fans específicas del idol) habían podido disfrutar de la voz de Kyuhyun en un nuevo lanzamiento gracias a When we were us, álbum de SUPER JUNIOR K.R.Y. que salió a la venta el pasado 8 de junio del 2020.

El referido EP, que cuenta con seis canciones incluido el tema principal homónimo, es la primera obra extendida de la subunidad compuesta por Kyuhyun, Ryeowook y Yesung, desde su debut como tal en 2006.

