En este cuento de hadas, la protagonista no es una princesa. It’s okay not to be okay presenta una premisa que rompe con el esquema de la damisela en apuros. El dorama que se estrenó el pasado 20 de junio ha recibido buenos comentarios de los fans internacionales por sus dosis precisas de humor y suspenso, además de llevar un ritmo dinámico en sus dos primeros episodios.

Con los siguientes capítulos (1x03 y 1x04) de la producción que recibe el nombre de Está bien no estar bien para la edición latinoamericana de Netflix, podría revelar más detalles de la relación entre los personajes interpretados por Seo Ye Ji y Kim Soo Hyun.

Netflix estrenó el 20 de junio el dorama It’s Okay Not To Be Okay.

¿Qué pasó en el episodio 2 de It’s okay not to be okay?

Como se recuerda, en los primeros dos episodios se reveló la introducción a los personajes protagonistas.

En el caso de Moon Kang Tae (Kim Soo Hyun), se trata de un empleado de psiquiatría que además se hace cargo de cuidar a su hermano mayor Moon Sang Tae, quien es paciente del transtorno del espectro autista.

It's Okay not to be Okay. Foto: tvN

Por otro lado, Go Moon Young (Seo Ye Ji) es una exitosa escritora de libros infantiles. No obstante, muestra conductas antisociales que asustan a las personas que se acercan a ella. Gracias a los recuerdos de Moon Kang Tae surge el indicio de que estos dos personajes se habían conocido en su niñez.

Ahora que sus caminos vuelven a cruzarse, la primera actitud del enfermero es alejarse de ella pues nota el comportamiento frío que tiene con sus semejantes. Sin embargo, la mujer parece haberlo fijado como objetivo.

Para el cierre del segundo capítulo, los dos hermanos regresan a su ciudad natal, de donde habían huido cuando eran pequeños para no ser separados tras la muerte de su madre.

Con un nuevo trabajo en esta ciudad, Moon Kang Tae desea retomar su vida. Pero una tarde de tormenta aparece Go Moon Young dispuesta a conocerle más.

¿Dónde ver el cap 3 y 4 de It’s Okay not to be Okay con sub español?

It’s Okay not to be Okay libera un nuevo capítulo cada sábado y domingo a las 10.00 p. m. en Corea del Sur a través del canal tvN y en el resto del mundo es emitido de manera exclusiva por Netflix.

Puedes ingresar de manera directa desde el siguiente enlace: AQUÍ

It's Okay not to be Okay. Foto: tvN

Ver ‘Está bien no estar bien’ en Netflix

It’s okay not to be okay en Perú: 10.00 a. m.

It’s okay not to be okay en Indonesia: 10.00 p. m.

It’s okay not to be okay en Colombia: 10.00 a. m.

It’s okay not to be okay en Malasia: 11.00 p. m.

It’s okay not to be okay en México: 10.00 a. m.

It’s okay not to be okay en Filipinas: 11.00 p. m.

It’s okay not to be okay en Chile: 11.00 a. m.

It’s okay not to be okay en Argentina: 12.00 m.

It’s okay not to be okay en Estados Unidos: 11.00 a. m.

Ver gratis It’s Okay not to be Okay

Recuerde que puedes ver gratis los capítulos del dorama de Kim Soo Hyun con una suscripción a Netflix, debido a que los usuarios nuevos pueden tener un mes de prueba sin costo.

Al culminar el tiempo marcado, puede elegir una de las tarifas que ofrece la plataforma de streaming.

Trailer del episodio 3 de It’s Okay not to be Okay

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.