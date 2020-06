El esperado día del comeback oficial de BLACKPINK ha llegado. Estrellas realizan su primera actuación EN VIVO de “How you like that” en The tonight show starring Jimmy Fallon (at home edition), marcando un precedente entre las girlbands del K-pop.

El tema fue lanzado previamente el 26 de junio a las 6.00 p. m. (KST), arrasando con las plataformas musicales surcoreanas e internacionales.

Ahora, las idols se preparan para el primer live stage de “How you like that”, el cual llegará a todo el mundo gracias a una trasmisión ONLINE. Conoce el horario del show según tu país y los canales mediante los que podrás ver a Jennie, Jisoo, Rosé y Lisa.

¿Cuándo se presenta BLACKPINK en The tonight show: at home edition?

Dentro de muy pocas horas podrás ver a BLACKPINK cantando “How you like that” en vivo por primera vez, pues las idols se presentan hoy, viernes 26 de junio (EST) en The tonight show: at home edition de Jimmy Fallon.

Horario por país para ver a BLACKPINK con Jimmy Fallon

BLACKPINK concepto para "How you like that". Créditos: YG Entertainment

BLACKPINK en The tonight show starring Jimmy Fallon en Perú: 10.35 p. m.

BLACKPINK en The tonight show starring Jimmy Fallon en Chile: 11.35 p. m.

BLACKPINK en The tonight show starring Jimmy Fallon en Colombia: 10.35 p. m.

BLACKPINK en The tonight show starring Jimmy Fallon en Ecuador: 10.35 p. m.

BLACKPINK en The tonight show starring Jimmy Fallon en México: 10.35 p. m.

BLACKPINK en The tonight show starring Jimmy Fallon en Estados Unidos: 11.35 p. m.

BLACKPINK en The tonight show starring Jimmy Fallon en Argentina: 00.35 a. m. (sábado 27)

BLACKPINK en The tonight show starring Jimmy Fallon en Uruguay: 00.35 a. m. (sábado 27)

BLACKPINK en The tonight show starring Jimmy Fallon en España: 04:00 a.m. (sábado 27)

Canal para ver a BLACKPINK con Jimmy Fallon

BLACKPINK se convierte en el primer grupo de chicas K-pop en estrenar una canción en The tonight show. El programa de Jimmy Fallon es transmitido por el canal NBC, disponible en diversos países a través de servicios de telepaga. Puedes entrar al canal desde AQUÍ.

BLACKPINK con Jimmy Fallon en YouTube

‘The tonight show: at home edition’ de Jimmny Fallon junto a BLACKPINK se trasmitirá en simultáneo en YouTube, mediante el canal del referido programa estadounidense.

No te pierdas el estreno de “How you like that”.

