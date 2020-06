BLACKPINK: “How you like that” rompe récord de BTS y es el estreno más visto de YouTube

La espera terminó para BLINK. BLACKPINK ha regresado a la escena musical con “How you like that”, sencillo que en tiempo real se encuentra arrasando con las plataformas musicales surcoreanas e internacionales.

El tema, antesala del primer álbum de estudio que preparan las estrellas del K-pop, fue lanzado oficialmente el 26 de junio a las 6:00 p. m. (KST).

BLACKPINK lanza teaser del single “How You Like That”. Crédito. Captura YouTube

Considerando que es la primera novedad del cuarteto es más de un año, no es de extrañar el éxito de la canción. Independientemente de esta acotación, se trata de BLACKPINK, una de las girlbands del K-pop más exitosas de los últimos tiempos y con uno de los fandoms más grandes a nivel mundial.

En esta nota recogemos los registros que viene alcanzando “How you like that” conforme a las plataformas musicales.

“How you like that” en MelOn

“How you like that” se convierte en la única canción de un grupo de chicas que en el 2020 debuta directamente en el número 1 de MelOn.

Registro de "How you like that" a los 6 minutos de su lanzamiento. Créditos: Melon /Twitter

A una hora del lanzamiento registró más de 100.000 oyentes únicos, imponiendo un récord entre las girlbands del K-pop. La cifra bordea los 400K para las 00:00 del 27 de junio (KST) y continúa en crecimiento.

Asimismo, la novedad tocó el techo de la plataforma musical online más importante de Corea del Sur.

BLACKPINK, comeback, MV, How you like that, Melon

“How you like that” en Genie

Al igual que en MelOn, “How you like that” hace roofhit en Genie, su quinta hazaña de esta categoría en la plataforma.

“How you like that” en iTunes

A las 23:20 del 26 de junio (KST), “How you like that” se posiciona en el primer lugar de iTunes en 55 países, entre estos Estados Unidos. Además, se ubicó en el cuarto lugar de Global Digital Artist.

Récord de “How you like that” en YouTube

Con 1.65 millones de espectadores en tiempo real, “How you like that” se convirtió en el estreno más visto de todos los tiempos en YouTube, según BBC News

La marca de las BLACKPINK superó el antiguo registro de BTS y su tema “ON” (1.54 millones).

Aunque el registro en esta plataforma es más complicado porque las vistas se congelan o el mismo soporte las elimina, a las 00:00 del 27 de junio KST, “How you like that” superó las 24 millones de reproducciones.

BLACKPINK, comeback, MV, How you like that

“How you like that” a las 00:00 del 27 de junio KST

#1 MelOn (=)

#1 Genie (=)

#1 Bugs (=) #9 Soribada (-7)

#17 FLO (+2)

Mientras tanto, el comeback de BLACKPINK se apodera del primer lugar de Line music Japan y QQ Music China.

