Nuevo webdrama BL Mr. heart será protagonizado por Lee Se Jin y Cheon Seung Ho

Si te enamoraste de Where your eyes linger, no te puedes perder Mr. heart, nuevo webdrama BL (boys love) que acaba de anunciar a sus protagonistas: dos conocidos actores cantantes del medio.

El 25 de junio, iMe KOREA confirmó que su artista representado Lee Se Jin ha sido elegido para el rol protagónico de la producción.

El actor y cantante, de 24 años, ya había llamado la atención por su participación en PRODUCE X 101, programa de supervivencia de idols en el que llegó a la gran final. Además, formó parte del elenco de Love alarm.

Su pareja ficcional también ha emocionado a la fanaticada, pues se trata de Cheon Seung Ho, rapero y bailarín de 23 años e integrante del grupo K-pop THE MAN BLK. En tanto el personaje femenino estará a cargo de la joven actriz Lara.

Mr. heart retratará la historia de amor y amistad entre la estrella de la maratón en ascenso Jin Won, apático y cuya única pasión es su deporte, y Sang Ha, un optimista y alegre velocista que trata de hacerle frente a su difícil entorno con una sonrisa. Este último será quien mirará dulce y románticamente al maratonista.

Lee Se Jin, Cheon Seung Ho y Lara, actores de Mr. Heart. Créditos: Viki

Si los actores protagonistas no son motivo suficiente para ver este webdrama, cabe resaltar que la producción a cargo del proyecto es la misma que hizo posible Where your eyes linger.

El webdrama mencionado fue el primero en la historia del entretenimiento surcoreano que siguió una temática homosexual masculina.

Fue protagonizada por Jang Eui Soo y el también ex PRODUCE X 101 Han Gi Chan y emitida mediante Viki. En la citada plataforma podrás encontrarla como Donde tus ojos permanecen.

