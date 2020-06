Kim Bum sorprende con su visual en fotos a 11 años de Boys over flowers

Los años parecen no pasar por él. Kim Bum y sus recientes fotografías oficiales para la agencia a la que pertenece dejaron anonadados a los netizens del portal TheQoo. Aunque el galán de Boys over flowers (2009) cruza el umbral de los 30, su rostro aún recuerda a So Yi Jeong.

Actualmente, el exintegrante de los F4 está grabando junto a Lee Dong Wook el dorama The tale of gumiho, su primer proyecto luego de haber pasado dos años en el servicio militar.

El actor interpretará a un gumiho, personaje de la mitología asiática

Con su regreso, el actor está bastante activo en Instagram donde incluso mostró el guión del dorama de tvN. Al ser una historia de fantasía en la que tendrá el rol de villano, despierta expectativa verle en una faceta más compleja.

Kim Bum en Instagram.

“Kim Bum tendrá una transformación impactante con su actuación. Como él posee la ternura y la fuerza en su personalidad, anticipen su interpretación de Yi Rang”, había expresado la producción del dorama.

Por el momento, los seguidores del actor pueden disfrutar de las nuevas capturas de la sesión fotográfica para su agencia King Kong by Starship.

Kim Bum. Foto: King Kong by Starship

Kim Bum. Foto: King Kong by Starship

Kim Bum. Foto: King Kong by Starship

Kim Bum. Foto: King Kong by Starship

Kim Bum. Foto: King Kong by Starship

Kim Bum. Foto: King Kong by Starship

Kim Bum. Foto: King Kong by Starship

El visual que lo hizo destacar en la novela ícono del Hayllu hace 11 años está intacto de acuerdo a los comentarios de los netizens: “Wow, pareciera que hubiese terminado de grabar High Kick (2007)”, “Debería aparecer en más películas y dramas”, “¿cómo se ve cada vez más joven?”.

