BLACKPINK: el hermoso visual de Jennie enciende las redes sociales

Jennie Kim ha enamorado a BLINK con las selcas que ha compartido horas previas al esperado comeback de BLACKPINK.

La estrella del K-pop, de 24 años, usó las stories de su cuenta personal de Instagram para subir el 25 de junio dos selfies en las que destaca la belleza de su rostro con un mínimo de maquillaje.

En las imágenes, ampliamente difundidas en las redes sociales, YG Princess’ hace gala de su estilo para “How you like that”, pues deja ver los mechones rubios de su cabello. Asimismo, acompaña a los fanáticos en la cuenta regresiva para el estreno musical, haciendo uso de la leyenda “D-1″

Conjuntamente por sus selcas, Jennie se convertía en tendencia mundial debido al nuevo emoji que en Twitter acompaña el hashtag de su nombre.

Jisoo, Lisa y Rosé también cuentan con su propio icono para la red social. Según circula en esta, habrían sido diseñadas por ellas mismas.

Emojis de Jisoo, Jennie, Rosé y Lisa, respectivamente. Imagen: @camilawcim

Por otro lado, fans se aventuran a afirmar de manera divertida que el de ‘Ruby Jane’ tendría inspiración en sus mejillas.

Emoji de Jennie Kim en Twitter. Imagen: @jnkrubyi

Comeback de BLACKPINK

Tras más de un año de espera y constantes peticiones por parte de sus fans, BLACKPINK hace su regreso musical.

La canción que trae de vuelta a gilrband más vista de YouTube y más escuchada en Spotify es “How you like that”, prelanzamiento del primer álbum de su carrera musical.

“How you like that” saldrá oficialmente el 26 de junio a las 5:00 p.m. (KST). Su estreno será trasmitido en simultáneo mediante V Live y YouTube.

Asimismo, las estrellas realizarán el primer live stage de su comeback mediante The tonight show starring Jimmy Fallon, siendo el primer grupo de chicas K-pop que realiza la hazaña.

