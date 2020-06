Wang Yibo: fans demandan salida de mánager por deslealtad y malas prácticas

En Twitter y Weibo, los fans del actor chino Wang Yibo han impulsado la tendencia #YuehuaFireZhouLan (Yuehua despide a Zhou Lan) luego de exponer situaciones de aparente deslealtad y falta de profesionalismo de parte de su manager.

De acuerdo a los reportes de la fanbase local MTJJ, Zhou Lan no solo habría faltado a sus responsabilidades de promocionar las actividades del actor de The Untamed sino que se habría mostrado cortante al conversar con los fans.

¿Quién es Zhou Lan? Se trata de una de las encargadas de la agencia Yuehua a cargo de las promociones y operaciones en torno al grupo UNIQ, boyband a la que pertenece Wang Yibo.

Una fanbase de Singapur (@sgwangyibo) reunió algunos hechos que probarían la falta de profesionalismo y el descuido en el manejo de las actividades del cantante:

Controversia sobre la manager de Wang Yibo. Foto: @sgwangyibo

“Apoyar a artistas de la competencia y usar su posición para verlos en eventos en vivo. Administrar fanaccounts de ellos aunque la cuenta oficial de UNIQ era un desastre. En 2017, ella rechazó pedidos de autógrafos de parte de fans de Yibo y devolvió sus regalos.

Estos dos años, cuando fanáticos le dieron sugerencias, su respuesta siempre fue ‘Díganle al CEO que me despida si pueden‘. Siempre que las entradas debían ser repartidas, los fans no sabían dónde desaparecían los tickets. Su actitud siempre fue que ‘las entradas están conmigo, es mi parte decidir a quién se los doy‘”, son algunas de las quejas.

Controversia sobre la manager de Wang Yibo. Foto: @sgwangyibo

Yuehua responde

En medio de la controversia, la agencia china hizo sus descargos en Weibo afirmando que la staff Zhou Lan había dejado de trabajar en el equipo de promoción de UNIQ y que la cuenta oficial del grupo ahora estaba a cargo de alguien distinto. Las coordinaciones con fans también estarían manejadas por otro departamento especializado.

Sin embargo, “sobre la falta de profesionalismo de Zhou Lan, la compañía investigará a fondo y lidiaremos con el caso apropiadamente. Nos aseguraremos que sea justo y llegaremos hasta el fondo del asunto”, expresaron.

Declaración de Yuehua. Foto: Weibo.

Del mismo modo, aseguran que toman seriamente la ética profesional y no permitirán que un individuo se aproveche de su posición en la compañía para beneficio propio.

No obstante, aunque Yuehua ha asegurado que la manager en discordia ya no trabaja con UNIQ, fue su intervención en el reparto de entradas para la grabación del programa Street Dance of China, donde Yibo participa como mentor, lo que colmó los ánimos.

Incidente con manager de Wang Yibo. Captura Twitter

Con estos antecedentes, los fans de Yibo desean que se le asigne un equipo independiente para sus actividades fuera de UNIQ, además de activar una cuenta oficial de Weibo para él y contratar managers profesionales que defiendan su seguridad de los sasaengs o fans obsesivos.

Yuehua no ha vuelto a contestar a estas peticiones.

