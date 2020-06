El 24 de junio, un vocero de la agencia de Shin Se Kyung confirmó que la actriz participará en el dorama de JTBC llamado Run on.

Esta nueva producción traerá a Im Siwan, vocalista del grupo ZE:A, Sooyoung de Girl’s Generation y Kang Tae Oh como las estrellas principales.

La trama relata la historia de Ki Sun Kyum (Siwan), un exatleta convertido en agente deportivo, cuya visión del mundo cambia cuando conoce a Oh Mi Joo (Shin Se Kyung), una traductora de cine extranjero.

El dorama "Run On" es protagonizado por Im Si Wan y Shin Se Kyung. Crédito: HanCinema

Junto a ellos está Seo Dan Ah (Choi Soo Young), la CEO de la agencia deportiva que lucha para que reconozcan su potencial como sucesora del Grupo Seomyung. Ella entabla una curiosa relación con Lee Young Hwa (Kang Tae Oh), un estudiante universitario aficionado a dibujar.

Choi Soo Young interpreta a Seo Dan Ah y Kang Tae Oh a Lee Young Hwa en el nuevo dorama "Run On". Crédito: HanCinema

En declaraciones recogidas por el portal coreano News24, un vocero de la producción explicó el objetivo detrás de Run on.

“Espero que el drama brinde a los espectadores algo de tiempo para pensar sobre el lenguaje y el método de comunicación a través del cual transmitimos nuestros pensamientos sinceros”.

Por otro lado, ‘Run on’ significa el debut como guionista de Park Min Sook, quien fue asistente de la escritora Kim Eun Sook, autora de los doramas mundialmente conocidos The king: Eternal monarch (SBS, 2020), Goblin (tvN, 2016), Descendants of the sun (KBS, 2015), The heirs (SBS, 2013) y Secret garden (SBS, 2010).

Asimismo, esta nueva producción de JTBC significa el regreso de Siwan a los doramas después de protagonizar en 2019 Strangers from Hell, junto a Lee Dong Wook.

