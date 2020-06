Bi Rain y el dorama que lo enfrentó a Song Hye Kyo, su pareja en Full House

En la víspera de su cumpleaños (el 25 de junio), Jung Ji Hoon, mejor conocido como Rain o Bi, es uno de los rostros más populares de la llamada ola coreana o Hallyu.

Desde sus inicios con el dorama Orange (SBS, 2002), Rain ha sabido construir una sólida carrera como actor, estando próximo a estrenar August Not The End, junto a Victoria Song, exlíder del grupo K-pop F(x).

PUEDES VER Bi Rain se suma al movimiento #BlackOutTuesday por la muerte de George Floyd

Imagen promocional de "August Not The End", el nuevo dorama de Bi Rain y Victoria Song. Crédito: Hancinema

El salto a la fama internacional lo dio junto a Song Hye Kyo, cuando ambos protagonizaron el fenómeno mundial Full House (KBS2, 2004).

Este kdrama los ubicó como las estrellas asiáticas con mayor proyección internacional en ese momento, y los rumores de un romance entre ellos tampoco se hicieron esperar.

Song Hye Kyo y Bi Rain se vieron envueltos en rumores de un romance secreto por varios años después de protagonizar "Full House", en 2004.

Aunque esta situación nunca se comprobó, y ahora Bi Rain se encuentra casado con la actriz Kim Tae Hee, con quien tiene dos hijas, la vinculación con Song Hye Kyo volvió a ser tema de titulares en 2020.

Bi Rain y Kim Tae Hee se casaron el 19 de enero de 2017. Crédito: Instagram

Esto a raíz de un chat filtrado de Jang Dong Gun que dejaba entrever un posible triángulo amoroso entre la actriz, Hyun Bin y Rain.

La actriz coreana Song Hye Kyo habría mantenido un triángulo amoroso con Bi Rain y Hyun Bin.

Anterior a ello, en 2016, los protagonistas de Full House también fueron temas de portada cuando se enfrentaban por captar a la audiencia con los respectivos doramas que protagonizaban.

Bi Rain encabezaba el reparto del dorama de fantasía Come Back Mister de SBS, junto a Kim In Kwon, Oh Yeon Seo y Kim Soo Ro.

Bi Rain encabezaba el reparto del dorama Please Come Back, Mister (SBS, 2016). Crédito: Hancinema

Aunque la historia estaba basada en la famosa novela japonesa Seven Days of Manager Tsubakiyama, el dorama de Rain no pudo hacer nada ante el fenómeno mundial Descendants of the Sun, que lo sepultó en índices de audiencia.

La historia protagonizada por Song Hye Kyo y Song Joong Ki rompió récords de audiencia. Llegó a tener tres remakes Hau Due Mat Troi (VTC3, 2018), Descendants of the Sun (GMA, 2020) y Dear Military Uniform (Mango TV, 2020).

La producción de KBS2 también sirvió para iniciar el romance de la llamada ‘pareja Song-Song’, cuya historia de amor llegó a su fin con su divorcio en 2019.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.