La actriz Soo Ae protagonizaría su primer dorama después de 4 años [VIDEO]

El 23 de junio, el portal coreano Ilgan Sports informó que Soo Ae estaría evaluando hacer su regreso a la actuación con un nuevo dorama. La noticia fue confirmada horas después por Huayi Brothers Entertainment, agencia que representa a la actriz coreana.

“Soo Ae interpretará el papel principal en el drama Now, We Breaking Up, declaró el vocero de la agencia.

La nueva producción de Samhwa Networks, será escrita por la guionista Je In, responsable del dorama de misterio Misty (jTBC, 2018), con Kim Nam Joo y Ji Jin Hee.

Asimismo, la dirección de Now, We Breaking Up estará a cargo del experimentado Lee Gil Bok, quien cuenta entre su portafolio de trabajo las exitosas producciones Dr. Romantic (SBS, 2016), Mrs. Cop (SBS, 2015) y The Girl Who Sees Smells (SBS, 2015).

En cuanto a la trama, Now, We Breaking Up desarrollará la historia de Ha Young Eun, una fría y ambiciosa líder del equipo de diseño de una marca de moda.

En ‘Now, We Breaking Up’, Soo Ae interpretaría el papel de la líder de un equipo de moda. Crédito: Instagram

De aceptar el papel, este significaría el regreso de Soo Ae a los doramas después de protagonizar en 2016 “Sweet Stranger and Me”, junto a Kim Young Kwang, Lee Soo Hyuk, Jo Bo Ah y Kim Ji Hoon.

