Taecyeon de 2PM confirmó su relación con una persona no famosa [VIDEO]

El 23 de junio, el portal coreano Xportsnews informó de que Taecyeon, rapero, vocalista y bailarín del grupo K-pop 2PM, estaba saliendo con una persona fuera de la industria del entretenimiento.

Según el informe, el artista de 31 años fue visto disfrutando de una cita en Pyeongchang, provincia de Gangwon (Corea del Sur).

Rápidamente un vocero de la agencia de ‘OkCat’, 51k, hizo una declaración confirmando la relación.

"Es cierto que Taecyeon está actualmente en una relación con una persona que no es una celebridad. Tenemos cuidado de decir algo, ya que es su privacidad personal y su novia no es una celebridad".

La confirmación de la relación se produce siete meses después de que se filtrara una fotografía tomada por un fan de 2PM, que mostró a Taecyeon junto a una joven en el área de Apgujeong, Seúl.

A pesar de que la imagen se hizo viral, la agencia del grupo K-pop no se pronunció al respecto.

En 201, Taecyeon (2PM) fue captado junto a una chica por un fan. Crédito: Instagram

Una situación totalmente opuesta a la ocurrida 9 años atrás, cuando el 15 de agosto de 2011, Dispatch publicó fotografías de Taecyeon y Jessica (ex miembro de SNSD) en medio de una cita.

En 2011, se publicaron fotografías de citas de Taecyeon (2PM) y Jessica (ex miembro de SNSD). Crédito: Dispatch

En aquella oportunidad, las agencias de ambas estrellas negaron por completo la relación, expresando que solo eran amigos.

En 2011, Taecyeon (2PM) y Jessica (ex miembro de SNSD) fueron captados juntos en Japón. Crédito: Dispatch

Regresando al presente, HOTTEST (el fanclub de 2PM) ha hecho visible su apoyo hacia el rapero al dejarle mensajes de aliento en redes sociales.

Mientras tanto, Taecyon —quien cuenta con una sólida carrera como intérprete tras actuar en doramas como Dream High (KBS2, 2011) y más recientemente The Game: Towards Zero (MBC, 2020)— continúa con las grabaciones de su nueva película “Hansan”.

