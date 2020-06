La cuenta de Instagram de TC Candler agregó a varias estrellas asiáticas y de K-pop a su lista de nominados para el ranking anual The 100 Most Handsome Faces of 2020 (Los 100 rostros más hermosos del 2020)

Para esta edición, se destaca la inclusión del integrante de BTS Kim Namjoon, mejor conocido como RM.

A solo cinco días de su nominación (16 de junio), ARMY (fanclub de BTS) logró que ‘Namjoonie’ obtuviera 312.051 ‘me gusta', siendo uno de los Bangtan Boys más votados, aunque sin sobrepasar al favorito Jungkook (826.498 votos).

El 16 de junio RM (BTS) fue nominado a The 100 Most Handsome Faces of 2020. Crédito: Instagram TC Candler

Otro idol K-pop de gran renombre que también repite su nominación a 100 Most Handsome Faces 2020 es Sehun, el maknae de EXO, también miembro de la subunidad EXO-SC.

El 12 de junio, SEHUN (EXO) fue nominado a The 100 Most Handsome Faces of 2020. Crédito: Instagram TC Candler

Junto a ellos, también aparece como nuevo nominado por TC Candler HyunJin ‘Jinnie’, vocalista y rapero del octeto Stray Kids.

El 17 de junio, HYUNJIN (Stray Kids) fue nominado a The 100 Most Handsome Faces of 2020. Crédito: Instagram TC Candler

De igual manera, el idol de origen chino THE8 de SEVENTEEN también aparece como nominado. Si su fandom, CARAT, logra obtener más votos de los 77.910 que posee actualmente, ‘Little8’ haría su primer ingreso al ranking The 100 Most Handsome Faces of 2020.

El 11 de junio, THE8 (SEVENTEEN) fue nominado a The 100 Most Handsome Faces of 2020. Crédito: Instagram TC Candler

Por otro lado, entre las celebridades asiáticas nominadas figura el actor tailandés Saint, cuyo nombre verdadero es Suppapong Udomkaewkanjana. El artista de 22 años es una estrella en ascenso en toda Asia, figurando en los dramas Let’s Fight Ghost (True4U, 2020) y Why R U?: The Series (GMM One/Line TV, 2020).

El 13 de junio, el actor tailandés SAINT fue nominado a The 100 Most Handsome Faces of 2020. Crédito: Instagram TC Candler

Finalizan la lista de nuevos ingresos el actor y modelo tailandés Thassapak Hsu, mejor conocido como Bie, y la celebridad vietnamita Nicky Nguyen.

El 21 de junio, el actor tailandés BIE fue nominado a The 100 Most Handsome Faces of 2020. Crédito: Instagram TC Candler

El 19 de junio, la celebridad tailandesa NICKY NGUYEN fue nominado a The 100 Most Handsome Faces of 2020. Crédito: Instagram TC Candler

