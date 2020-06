El 22 de junio, durante una entrevista para promocionar su nueva película #ALIVE con Yoo Ah In, Park Shin Hye sorprendió al hablar sobre su vida privada.

Desde 2018, la llamada ‘Princesa de los doramas’ mantiene una relación con el también actor Choi Tae Joon.

Ambos se conocieron cuando eran estudiantes de la Universidad Chung Ang, sin embargo, se hicieron cercanos después de debutar entre los años 2001 y 2003.

No obstante, recién a finales del 2017 comenzaron a circular los primeros rumores que los vinculaban sentimentalmente.

Park Shin Hye y Choi Tae Joon captados durante una cita secreta. Crédito: Dispatch

A medida que estos crecieron, y a pesar de haberlos negado, finalmente el 4 de marzo del 2018 las agencias de ambos actores confirmaron el romance.

Al preguntarle sobre ello, Park Shin Hye comentó: “No era nuestra intención hacer pública nuestra relación en ese momento, pero sucedió y ha sido agradable”.

Asimismo, a pesar de encontrarse alejados debido a que Choi Tae Joon se encuentra cumpliendo con su servicio militar obligatorio (ingresó el 1 de agosto del 2019), la protagonista de Memories of the Alhambra (tvN, 2018) aseguró: “Todavía nos estamos fortaleciendo”.

La relación de Park Shin Hye y Choi Tae Joon se confirmó el 7 de marzo del 2019. Crédito: Twitter

Por otro lado, Park Shin Hye también hizo una reflexión sobre su carrera como actriz, después de debutar con el dorama Stairway to Heaven (SBS, 2003), cuando todavía era adolescente.

“Cuando miro quién soy ahora y el camino que he recorrido, puede que no siempre haya sido perfecto, pero creo que aún he avanzado a través de esas experiencias y progresado”.

“En lugar de centrarme en el pasado o el futuro, trato de centrarme en el hoy y ahora”, expresó.

