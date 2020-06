BTS “Stay gold”: mira la primera presentación en vivo del nuevo tema de Bangtan

La primera presentación en vivo de “Stay gold” ha encantado a los fanáticos de BTS, idols que vuelven a demostrar por qué son considerados íconos del K-pop.

El referido tema fue liberado el 19 de junio del 2020 y representa un prelanzamiento del próximo álbum japonés de los Bangtan Boys, Map of the soul 7 - The journey.

Map of the soul: 7 The journey, próximo disco japonés de BTS. Créditos: Big Hit Entertainment

Menos de un día después del estreno se reportó que había alcanzado el primer lugar de iTunes en más de 80 países. La popularidad de la canción se hizo evidente también en Spotify, ya que tomó el lugar más privilegiado en la lista global.

De igual manera, el audio de “Stay gold” fue lo más reproducido en YouTube formato audio y hasta la fecha se ubica entre las 20 principales tendencias.

Portada de "Stay gold" de BTS, canción de Map of the soul: 7 The journey. Créditos: Big Hit Entertainment

Con respecto a su MV (video musical), algunas cuentas ARMY especulaban que sería lanzado el 22 de junio (KST). Aunque esto no sucedió, sus ídolos surcoreanos les regalaron la primera presentación en vivo del hit.

Haciendo gala de su armonía vocal y del talento de la ‘rap line’ los Bangtan Boys tomaron el set de CDTV Live Live, programa japonés de la cadena Japan TV.

El clip que registra su live stage actualmente es tendencia en Twitter, en donde ARMY comparte sus mejores impresiones sobre la perfomance de las estrellas del K-pop.

Mira la primera presentación en vivo de “Stay gold” aquí.

