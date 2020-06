El 20 de junio, la plataforma de streaming Netflix estrenó el dorama de fantasía It’s Okay Not To Be Okay (también conocido como Psycho But It’s Okay), protagonizado por Kim Soo Hyun, Seo Ye Ji y Oh Jung Se.

La nueva producción de tvN desarrolla la historia de Go Moon Young (Seo Ye Ji), una antisocial escritora de libros infantiles y Moon Kang Tae (Kim Soo Hyun), un abnegado asistente psiquiátrico.

Su episodio inicial debutó con un rating entre 6.1 y 7.0 de captación, según la medición de Nielsen Korea, mientras que en redes sociales los usuarios se volcaron a mencionar sus escenas más memorables.

Los gráficos de It’s Okay Not To Be Okay

El dorama inicia con una animación que cuenta la historia de Go Moon Young y su encuentro con un niño al que rescató del agua.

Animación vista en el primer episodio de It’s Okay Not To Be Okay. Crédito: tvN

Más adelante, se utiliza más animaciones y gráficos para ilustrar el libro de cuentos The boy who fed on nightmares (El niño que se alimentaba de pesadillas).

Ilustraciones del libro escrito por el personaje de Seo Ye Ji en It’s Okay Not To Be Okay. Crédito: tvN

El coreano Jamsan es el artista gráfico detrás de estás ilustraciones que recuerdan el estilo de Edward Gorey y Shaun Tan, y por la técnica de animación a Tim Burton.

El artista gráfico Jamsan es el autor de las ilustraciones utilizadas para el dorama It’s Okay Not To Be Okay. Crédito: Instagram Jamsan.

En su cuenta de Instagram, Jamsan comparte los bocetos creados para el dorama y en su canal de YouTube devela su técnica de trabajo.

Los abdominales de Kim Soo Hyun

Un tema candente fue la escena que mostraban el esculpido cuerpo del protagonista. En Weibo (la principal red social china) los términos de búsqueda “abdominales de Kim Soo Hyun” se posicionó entre las 10 principales tendencias.

Tampoco pasó desapercibido la escena que hace referencia al baño de rosas de la película American Beauty (titulada Belleza americana en Hispanoamérica) de 1999.

Escena de Kim Soo Hyun haciendo referencia a una secuencia de la película American Beauty (1999).

El cameo de Jaehyun (NCT)

NCTzen, el fandom del grupo de SM Entertainment y los amantes del K-pop, quedaron sorprendidos al ver por unos segundos la fotografía de Jae Hyun, vocalista, rapero y bailarín de NCT y sus subunidades NCT U / NCT 127.

Su aparición ocurre cuando el personaje de Seo Ye Jin visita las oficinas de la editorial que publica sus libros; allí figura la imagen del idol de 23 años como fondo de pantalla de una computadora.

La imagen de Jaehyun (NCT) tomada del MV Try Again (SM Station) aparece como fondo de pantalla en una escena del dorama It’s Okay Not To Be Okay. Crédito: Captura tvN.

PUEDES VER Un recorrido por las impresionantes locaciones del dorama The king: Eternal monarch

El estilismo de Seo Ye Ji

Una de las características de Go Moon Young es su lujoso estilo de vestir, que algunos comparan al de IU en Hotel de Luna (dorama que Netflix acaba de sumar a su parrilla).

El personaje de Seo Ye Ji lució cinco outifts de los que se destaca el minivestido floral de MAGDA BUTRYM valorizada en US$1,675, acompañado de sandalias GIANVITO ROSSI, pendientes esmeraldas de SUBYUL y un pequeño bolso PLAYNOMORE MICRO CANDY_6COLOR.

Outfit y accesorios de Go Moon Young (Seo Ye Ji) visto en el primer episodio de It’s Okay Not To Be Okay. Foto: Instagram Kdrama Fashion.

PUEDES VER La casa de papel como dorama: confirman remake coreano del éxito de Netflix

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.