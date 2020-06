Los doramas y películas procedentes de Corea del Sur han permitido presentar a los más famosos galanes hayllu enfrentándose a las vicisitudes de ser un papá soltero.

En homenaje por el Día del Padre, hacemos un recuento de los papás de ficción más famosos y atractivos.

Park Byung Eun

El maduro actor de 42 años, viene cobrando relevancia por su papel en el dorama Oh My Baby (tvN, 2020), como uno de los galanes interesados en atrapar el corazón de la protagonista Jang Na Ra.

Park Byung Eun interpreta al papá soltero Yoon Jae Young en el dorama Oh My Baby (tvN, 2020). Foto: Instagram

Park Byung Eun interpreta a Yoon Jae Young, un pediatra que debe hacerse cargo de su bebé de un año, luego de que se divorciara de su esposa, quien prefirió su éxito profesional a su rol como madre.

Park Byung Eun en una escena del dorama Oh My Baby (tvN, 2020). Foto: Instagram

Jung Hae In

Antes de protagonizar A Piece of Your Mind (tvN, 2020), el actor de 32 años interpretó el papel de un farmacéutico y padre soltero en el dorama One Spring Night (MBC, 2019).

En esta ficción Jung Hae In es Yoo Ji Ho, papá de un niño de cinco años de nombre Eun Woo (interpretado por Ha Yi Ahn).

Siwon

El vocalista y bailarín de la banda K-pop SUPER JUNIOR, Choi Si Won, cuenta con una extensa carrera en el mundo de los doramas.

En 2010, protagonizó el dorama Oh! My Lady (2010) junto a la actriz Chae Rim (en una de sus últimas apariciones en TV).

En esta producción Siwon, que por aquel entonces bordeaba los 24 años, interpreta a Sung Min Woo, un arrogante actor que debe hacerse cargo de su hija, después de que su madre la abandonara en la puerta de su casa.

Jang Geun Suk

Doce años atrás, Jang Geun Suk cementaba su camino para convertirse en el ‘Príncipe de Asia’ con el éxito de taquilla Baby and me (2008), que logró recaudar $2.401 millones de dólares.

Jang Keun Suk en una escena de la película Baby and me (2008). Créditos: Hancinema

En esta producción, ‘Sukkie’ es Han Joon Soo, un estudiante de secundaria que debe hacerse cargo de un bebé que aparece en su casa, sin saber quién es la madre.

El boom de la película también puso en la mira al actor infantil Moon Mason, quien interpretó al bebé Woo Ram. Convertido ahora en un adolescente sigue cosechando éxitos como modelo juvenil y aún mantiene el contacto con Jang Geun Suk.

Jang Keun Suk y Mason Moon, su hijo en la película Baby and me (2008). Créditos: Instagram

Oh Ji Ho

El actor de 44 años es quizás uno de los padres solteros más famosos de la televisión coreana, habiendo interpretado ese tipo de personaje en diferentes producciones.

La primera de ellas fue en Single Dad in Love (2008), donde asumió el papel de un exterminador de plagas y boxeador que debe hacerse cargo de su hijo de siete años.

Oh Ji Ho protagonizó el dorama Single Dad in Love Single Dad in Love (KBS2, 2008). Crédito: Hancinema

En 2016, llegó My Little Baby donde Oh Ji Ho da vida a un rudo detective que de la noche a la mañana queda a cargo de una bebé.

Ese mismo año, protagonizó Oh My Geum Bi como un papá estafador que debe hacerse cargo de una niña de 10 años que padece de demencia.

Finalmente, en 2019, Oh Ji Ho hace una aparición especial en el dorama de fantasía Hotel de Luna con IU. Ahí interpreta al padre de Goo Chan Sung (Yeo Jin Goo), en el primer episodio.

