MAMAMOO: Hwasa lanza teasers de su próximo comeback con “María”

Hwasa de MAMAMOO, una de las principales voces femeninas en el mundo del K-pop, utilizó todas sus redes sociales para promocionar su esperado comeback como solista con “María”.

Fiel a su estilo electrizante, la rapera presentó una semana atrás la primera imagen teaser de su nuevo material, con un close-up de su rostro atravesado por una serpiente.

Imagen teaser del 1st Mini Album [María] de Hwasa. Fuente: Twitter MAMAMOO

Más enigmático aun resulto su segunda imagen promocional del 16 de junio, donde Hwasa aparece al borde de una piscina con un aspecto tétrico.

Primera imagen teaser del 1st Mini Album [María] de Hwasa. Fuente: Instagram MAMAMOO

Por la misma fecha, la estrella de 24 años sorprendió a su fandom MOOMOO con el MV del “Nobody else”, tema que sirve como intro de su primer álbum “María”.

El video, que ya alcanzó las 1 003 508 visualizaciones en YouTube, que inicia con ella mirando al mar, muestra también pasajes de la carrera de Hwasa, así como escenas de su performance en el escenario.

Las imágenes aparecen acompañadas con subtítulos en inglés donde se lee:

“I don’t know what I’m doig these days. Sometimes it seems like no one loves me. I think it’s hard to be calm”.

Cuya traducción más cercana al español sería: “No sé lo que estoy haciendo estos días. A veces parece que nadie me ama. Creo que es difícil estar tranquilo”.

Más adelante, Hwasa pregunta: “¿Por qué no te amas a ti mismo?”, dejando entrever que los temas que compondrán “María” estarán enfocados en promover el amor propio.

Segunda imagen teaser del 1st Mini Album [María] de Hwasa. Fuente: Twitter MAMAMOO

Este es un tópico del cual Hwasa es referente al haber sido criticada desde su debut porque su belleza no se adapta a lo esperado en una estrella K-pop, además de reafirmarse en sus posturas que rompen esquemas, como el decidir no utilizar brasiere.

Según dijo en la preentrevista en Vlive, esta nueva producción la hace feliz porque “le permite expresarse sin tapujos”.

Finalmente, la última imagen promocional retratando a Hwasa en un tono ocre se lanzó en Instagram el 17 de junio, y confirmó además que el lanzamiento de “María” se realizará a las 6 p. m. (KST) del 29 del mes.

