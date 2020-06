Backstreet Rookie: Kim Yoo Jung se enfrenta a Park Jin Joo parodiando mítica escena de “Sunny”

El 19 de junio se estrenó el primer episodio del nuevo dorama de SBS, Backstreet Rookie, con un cameo de la actriz Park Jin Joo, como su primera estrella invitada en una parodia de la famosa película del 2011, Sseoni (Sunny).

En esta producción, protagonizada por Shim Eun Kyung y Kang So Ra, dando vida a las versiones adolescentes de las experimentadas actrices Yoo Ho Jung y Jin Hee Kyung, Park Jin Joo es la intrépida Hwang Jin Hee, cuya interpretación adulta lo realiza Hong Jin Hee.

Park Jin joo junto a la actriz Hong Jin Hee en una foto promocional de la película Sunny (2011). Foto: Hancinema

En Backstreet Rookie, el cameo de Park Jin Joo se realiza en los primeros tres minutos, durante el flashback que sirve para presentar a la protagonista Jung Saet Byul (Kim Yoo Jung) como una problemática estudiante de secundaria.

Kim Yoo Jung llega corriendo a la azotea de un edificio buscando ‘rescatar’ a sus dos amigas de una pandilla femenina liderada por Park Jin Joo, quien luce el mismo atuendo ochentero de Sunny.

La escena de Backstreet Rookie parodia el enfrentamiento entre las dos bandas rivales de escuelas diferentes que se ve en la película del 2011, que sirve para que el personaje de Im Na Mi (Yoo Ho Jung) sea aceptada como séptimo miembro del grupo Sunny.

La inclusión de Park Jin Joo, quien está próxima a estrenar su nuevo dorama Psycho But It’s Okay (tvN, 2020) junto a Kim Soo Hyun, Seo Ye Ji y Oh Jung Se, ha llamado la atención y eleva las expectativas entre la audiencia por saber qué otros actores participarán en los siguientes episodios de Backstreet Rookie.

PUEDES VER Un recorrido por las impresionantes locaciones del dorama The king: Eternal monarch

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.