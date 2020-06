Tras el lanzamiento del último single “Stay gold” de BTS, que forma parte de su cuarto álbum puesto a la venta en Japón, ha causado revuelo el ranking de grupos de K-pop con mayor cantidad de discos vendidos en el mencionado país.

A continuación, te contamos cuáles son los 10 grupos de la ola Hayllu que fueron considerados en el Top100 del ranking Oricon.

10. ATEEZ

El disco Treasure Ep: Map to answer de ATEEZ logró vender 18,988 copias.

9. TXT

Mientras que el álbum The dream chapter: Magic de los artistas que van creciendo en la industria musical, TXT vendió un total de 35,814 discos.

8. STRAY KIDS

En el octavo puesto se encuentran Stray Kids con su disco SKZ2020 que vendió 38,113 copias.

7. SEVENTEEN

En cuando a SEVENTEEN, su álbum An Ode alcanzó una venta de 44,215 copias.

6. NCT 127

Neo Zone de NCT 127 llegó a 48,479 discos vendidos.

5. IZ*ONE

Las chicas de IZ*ONE y su álbum Bloom*Iz llegaron a vender 50,932 discos.

4. NCT DREAM

51,796 fueron los discos que vendió NCT Dream con The Dream.

3. SUPER JUNIOR

La leyenda del K-pop, SUPER JUNIOR logró 51,298 discos vendidos con su álbum I Think You.

2. TWICE

En el caso de TWICE y su álbum &TWICE lograron 59,298 piezas vendidas. Se ubica en el puesto 26 del Top100 del ranking Oricon.

1. BTS

En el primer puesto se encuentra BTS con 429,009 álbumes vendidos de Map of the soul: 7. También ingresó a la lista su álbum Map of the soul: persona con 17,545 discos.

