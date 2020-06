El 19 de junio será recordado por los ARMY como el día que BTS nuevamente conquistó las redes sociales con el lanzamiento de su tema “Stay gold”, sumando un éxito a su carrera de siete años. Luego de romper récords de audiencia con su concierto BANG BANG CON, los Bangtan Boys estrenaron una nueva canción por todo lo alto.

La agrupación de K-pop liberó el single principal de su cuarto álbum en Japón titulado Map of the soul: 7 The journey, mismo que saldrá a la venta el próximo miércoles 15 de julio de 2020.

Según la página oficial de BTS en el país del sol naciente, la canción “Stay gold” tiene el siguiente mensaje: “Este mundo no es del todo bueno, pero no pierdas tu brillo”.

Tal y como se mencionó líneas arriba, es un adelanto de lo que será el estreno oficial del cuarto álbum de los idols surcoreanos y causó gran revuelo entre los ARMY porque volvieron tendencia mundial al grupo y la canción con los siguientes hashtags: #StayGold_BTS, #StayGold y #StayGoldOutNow.

Récords de BTS con “Stay gold”

Hasta las 11.00 a. m. (EST) “Stay gold” de BTS se colocó en el puesto número 1 en un total de 75 países a siete horas de su estreno en iTunes.

Entre las nacionales se encuentran Perú, Argentina, Reino Unido, Estados Unidos, Chile, Bolivia, Brasil, Estoniam Finlandia, Francia, India, etc.

Asimismo, los ARMY ya vienen realizando campañas para realizar compras masivas del nuevo disco de los Bantang Boys.

Presentación “Stay gold” de BTS

El próximo 22 de junio será la primera presentación de “Stay gold” de BTS en TBS CDTV Live. Cabe mencionar que el programa dura cuatro horas, así que no existe un horario exacto para el performance los idols K-pop, solo el inicio.

En el caso de Perú, Colombia, México y Panamá será a las: 5.00 a. m.

Mientras que, Argentina, Honduras y Uruguay a las: 7.00 a. m.

Para Chile, Venezuela y Bolivia a las: 6.00 a. m.

Y en España a las: 12.00 m.

"Stay gold" de BTS. Créditos: Twitter

