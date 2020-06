Tras 5 años de su última película Beauty inside, Lee Dong Wook regresa a la pantalla grande como protagonista del proyecto titulado Single in Seoul.

Según afirmó el 19 de junio Sports Chosun, el recordado ‘Ángel de la muerte’ del dorama Goblin se encontraba en conversaciones para asumir el rol principal del señalado largometraje, melodrama romántico dirigido por Park Bum Soo.

El papel del personaje femenino del mismo proyecto, conforme informó a la par el citado medio, había sido ofrecido a su compañera de agencia Im Soo Jung, recordada por interpretar a Sumi en la película de terror Dos hermanas (2003).

Horas después, la empresa que representa a estos reconocidos actores surcoreanos, King Kong by Starship, afirmó: “Están en el proceso de revisar las ofertas”.

Aunque de manera posterior la agencia no se ha pronunciado, según Korean People News la producción de esta nueva película del director de Red carpet (2014) habría llegado a un acuerdo positivo con Lee Dong Wook e Im Soo Jung.

Solo falta que King Kong by Starship lo oficialice mediante su website y sus redes sociales. Mientras tanto, compartimos lo que hasta ahora se sabe acerca de Single in Seoul y el rol que desempeñará Lee Dong Wook, quien actualmente se encuentra grabando el dorama A tale of gumiho.

Lee Dong Wook en Single in Seoul

El nuevo largometraje Single in Seoul retratará el encuentro entre un hombre y una mujer con personalidades completamente opuestas, pero con el común de heridas de amores pasados.

Lee Dong Wook interpretará a Park Young Ho, un conferencista influyente y pretencioso que disfruta al máximo su vida de soltero hasta que conoce a Joo Hyun Jin (Im Soo Jung), una editora en jefe a cargo de la serie de ensayos Single in the city (Soltero en la ciudad).

