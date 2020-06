El 19 de junio se dio a conocer la entrevista de Kim Woo Bin en Esquire Korea, donde fue imagen de la portada para la edición julio. Con tan solo la develación de la sesión fotográfica causó gran revuelo entre sus fans, quienes a su vez quedaron sorprendidas por su nuevo look.

Luego de permanecer cinco años alejado del mundo del espectáculo debido al cáncer que lo aquejaba, el actor de doramas reveló sus sentimientos en esta nueva etapa en su vida y el próximo estreno de la cinta película Alien.

“Ha pasado mucho tiempo. Pensé que todo se sentiría desconocido, pero todavía siento una sensación de familiaridad. Fue lo mismo con la filmación de mi película. Estaba muy nervioso ya que había pasado tanto tiempo, pero una vez que realmente pude establecerme, pensé: ‘Esto no me resulta tan desconocido como esperaba'”.

Kim Woo Bin para la revista Esquire Korea. Créditos: Esquire Korea

En otra parte de la entrevista el novio de Shin Min Ah recordó cuál era su personalidad cuando tenía 20 años y cómo es ahora a sus 31, habiendo pasado por su enfermedad y todos los retos de debió de superar.

“En comparación con cuando tenía 20 años, mi vida real ahora se ha vuelto más tranquila. Tal vez sea porque he estado descansando por un tiempo, pero ahora incluso buscaré encontrar las especies del árbol frente a mi casa. En el pasado, no habría tenido idea de qué especie era el árbol frente a mi casa y ni siquiera me hubiera interesado. También solía odiar ir a las montañas”.

Agregó: “Creo que realmente no podía gozar del momento en aquel entonces. Ahora disfruto el presente. Por ejemplo, cuando haces ejercicio, deberías disfrutar el acto de hacer ejercicio, pero terminas enfocándote en tu objetivo. Creo que si piensas en el presente, sientes menos estrés, más felicidad y más gratitud”.

Finalmente, sobre el fanmeeting que tendrá Kim Woo Bin dijo: “Creo que tengo mucha energía, ya que saludaré a mis fans por primera vez en mucho tiempo a través de un proyecto. Me siento agradecido y emocionado solo por ese hecho solo”.

Aquí algunas fotos del novio de Shin Min Ah para Esquire Korea:

Kim Woo Bin para la revista Esquire Korea. Créditos: Esquire Korea

Kim Woo Bin para la revista Esquire Korea. Créditos: Esquire Korea

Kim Woo Bin para la revista Esquire Korea. Créditos: Esquire Korea

Kim Woo Bin para la revista Esquire Korea. Créditos: Esquire Korea

Video del making off de Kim Woo Bin para Esquire Korea:

