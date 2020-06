Jungkook de BTS sorprende a netizens con su peculiar postura al dormir

Un curioso hábito de Jungkook de BTS fue foco de comentarios por los netizens en la plataforma coreana TheQoo. La recopilación de imágenes que lo muestran durmiendo generó ternura y sorpresa por la extraña forma en que se acomoda para descansar.

Aunque estos detalles son conocidos para su fandom, otros netizens nunca habían tomado cuidado en la postura que usa el cantante de 22 años para dormir.

PUEDES VER Los 10 únicos grupos K-pop que ingresaron al Top100 del ranking Oricon

Con su presencia escénica y como centro de BTS, muchos olvidan que él es el maknae del grupo, pero cuando este cae en los ‘brazos de Morfeo’ sale a la luz su lado más adorable.

En abril, el detrás de cámaras del Run BTS! había puesto al descubierto como ‘Kookie’ abrazaba a sus compañeros en esta imagen que se volvió viral.

Jimin y Jungkook en fotografía del 'Run BTS', que se grabó con la temática de una pijamada.

Pero aparentemente, el hábito más usual de Jungkook es descansar con las piernas cruzadas. Como se aprecia en estos clips recopilados por un usuario de TheQoo, el vocalista principal de la boyband surcoreana se acomoda plácidamente doblando sus rodillas.

Jungkook de BTS. Foto: Big Hit via The Qoo

Jungkook de BTS. Foto: Big Hit via The Qoo

Jungkook. Foto vía The Qoo

Otro testigo de ello fue Suga, que en el 2014 había revelado en una serie de dibujos cómo dormían sus amigos de Bangtan en el apartamento que compartían.

Jungkook de BTS dibujado por Suga. Foto: The Qoo

“Es tierno, pero es malo para las rodillas”, comentaron algunos netizens. “Sus piernas son muy largas”, “yo también duermo así, pero ya me dijeron que no era muy bueno”.

A algunos les causó gracia por recordarles a un “papá coreano cansado” y le recomendaron relajar sus extremidades para prevenir cualquier incomodidad con sus articulaciones en el futuro.

Comentarios de The Qoo

Jungkook. Foto vía The Qoo

Por otro lado, BTS estrenó la canción Stay Gold en Japón, single de su álbum Map of the soul 7: The Journey, que fue escrita por Jungkook. Puedes escucharla a continuación.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.