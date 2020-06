El comeback de BLACKPINK es uno de los eventos más esperados entre los BLINK y todo indica que se realizará por todo lo alto. Esto debido a que Jimmy Falllon confirmó que las chicas de YG Entertainment lanzarán su tema ”How you like that” en su programa The tonight show starring, donde también ya se presentó BTS.

A continuación, te detallaremos los pormenores sobre el ansiado regreso a los escenarios de las cantantes de K-pop, Jennie, Lisa, Rosé y Jisoo.

¿Cuándo se presentará BLACKPINK con Jimmy Fallon?

La fecha programada para que BLACKPINK aparezca por primera vez en el programa The tonight show starring e interprete “How you like that” será el próximo 26 de junio (EST).

Asimismo, las idols de YG serán las primeras artistas coreanas en realizar una presentación sobre el escenario de Jimmy Fallon.

Como se recuerda, BTS ya asistió dos veces y la última vez que participó presentó su tema “ON”.

PUEDES VER Fans de BLACKPINK arremeten contra YG en defensa de Rosé

Horario por país para ver a BLACKPINK con Jimmy Fallon

BLACKPINK en The tonight show starring con Jimmy Fallon en Perú: 10.35 p. m.

BLACKPINK en The tonight show starring con Jimmy Fallon en Chile: 11.35 p. m.

BLACKPINK en The tonight show starring con Jimmy Fallon en México: 10.35 p. m.

BLACKPINK en The tonight show starring con Jimmy Fallon en Argentina: 12.35 p. m.

BLACKPINK en The tonight show starring con Jimmy Fallon en Colombia: 10.35 p. m.

BLACKPINK en The tonight show starring con Jimmy Fallon en Estados Unidos: 11.35 p. m.

BLACKPINK en The tonight show starring con Jimmy Fallon en Ecuador: 10.35 p. m.

PUEDES VER BLACKPINK emociona a fans con spoilers de su próximo comeback

Canal para ver a BLACKPINK con Jimmy Fallon

El famoso programa de Jimmy Fallon, donde serán las invitadas estrellas las chicas de BLACKPINK es transmitido únicamente por el canal NBC, disponible en diversos paises a través de servicios de telepaga.

Comeback de BLACKPINK

El 26 de junio se lanzará oficialmente “How you like that” y será su presentación de apertura en televisión luego de más de un año sin actividades promocionales musicales.

Este sería el paso número uno de su épico regreso, que incluye el estreno de otra canción entre julio y agosto y, finalmente saldrá a la venta su primer álbum completo en septiembre de este año.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.