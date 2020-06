Fans de doramas se unen al reto FaceApp y ‘cambian de sexo’ a populares actores

La industria coreana alberga a decenas de actores que han conquistado el corazón de sus seguidoras con sus papeles en los doramas. Nombres como el de Hyun Bin, Lee Min Ho, Gong Yoo, Park Seo Joon resuenan incluso a este lado del planeta gracias al éxito de sus novelas.

Con la inclusión de estas producciones televisivas en Netflix, la fama de los galanes coreanos va en continuo ascenso. No se puede negar que su visual también acompaña al talento que demuestran en su trabajo, y es precisamente su apariencia el foco del nuevo reto que viralizaron sus admiradoras.

Una aplicación que se puso de moda en redes sociales ayudó a resolver la curiosidad de los fans que querían averiguar cómo se verían los actores coreanos si fuesen mujeres.

Park Bo Gum

A sus 27 años, es uno de los talentos más populares en la industria. Fue parte de Reply 1988, Love in the Moonlight y Encounter.

Park Bo Gum vs FaceApp. Foto: Twitter

Song Joong Ki

En el 2020, Song Joong Ki regresará con una película de ciencia ficción. Este sería el rostro del actor principal de Descendientes del sol y Arthdal Chronicles según la edición de FaceApp.

Song Joong Ki vs FaceApp. Foto: Twitter

Lee Jong Suk

Protagonista de While you were sleeping, Pinocchio, W, Doctor Stranger, While you were sleeping y El amor es un capítulo aparte. Actualmente, Lee Jong Suk está en el servicio militar.

Lee Jong Suk vs FaceApp. Foto: Twitter

Park Seo Joon

Uno de los talentos en la actuación con una secuencia de dramas exitosos: She was Pretty, Fight for my way, What’s wrong with Secretary Kim y recientemente el hit de JTBC Itaewon Class.

Park Seo Joon vs FaceApp. Foto: Twitter

Gong Yoo

Fue protagonista de Coffee Prince en el 2007. Su papel en Goblin y Tren a Busan lo lanzó nuevamente a la popularidad internacional y es uno de los actores más demandados en contratos publicitarios.

Gong Yoo vs FaceApp. Foto: Twitter

Hyun Bin

Ganador del premio al actor más popular en los Baeksang Arts Awards 2020 por su protagónico en Crash Landing on you.

Hyun Bin vs FaceApp. Foto: Twitter

Lee Min Ho

Actor de 32 años, ícono de la ola Hayllu. Latinoamérica lo descubrió con el dorama Boys Over Flowers y su más reciente trabajo en televisión es The king: Eternal monarch.

Lee Min Ho vs FaceApp. Foto: Twitter

