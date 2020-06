La reciente muerte del cantante Yohan, exintegrante del grupo de K-Pop TST (Top Secret), estremeció tanto a la industria musical como a sus miles de seguidores en todo el mundo.

Las causas del deceso de Kim Jeong-Hwan, verdadero nombre de Yohan, aún no son reveladas. No obstante, este caso se suma a la lista de jóvenes estrellas que han sido encontrados sin vidas en sus departamentos.

La industria del K-Pop se rige bajo un severo ritmo de vida marcada por las presentaciones, convirtiéndola en una de las más lucrativas del mundo. Pese a que proyecta una imagen de felicidad, desde el 2017, ha sido golpeada por el fallecimiento de varios de sus jóvenes artistas.

Otro dato, no menos importante, es que Corea del Sur, país de origen del K-Pop, tiene una de las tasas de suicidio más altas del mundo, de acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

A continuación, conoce qué artistas perdieron la vida por factores como el ciberacoso, la depresión y la presión del trabajo.

Jonghyun

A finales de 2017, Jonghyun, líder de la boyband Shinee, murió en un hospital de Seúl, capital de Corea del Sur, al que fue trasladado tras ser encontrado inconsciente en su casa. Antes de su fatal decisión dejó una nota de suicidio.

“Estoy roto por dentro. La depresión que lentamente me ha ido carcomiendo ya me ha devorado, y no he podido superarla. Es increíble lo mucho que duele. Nadie está más atormentado ni debilitado que yo. Volverme famoso probablemente no era mi destino. Me dicen que por eso lo estoy pasando mal...¿Por qué lo elegí?”, decía el fragmento que dejó el artista de tan solo 27 años.

Seo Minwoo

El cantante y líder de la banda K-Pop 100%, Seo Min-woo, falleció de un ataque al corazón a los 33 años, el 25 de marzo de 2018. Su cuerpo fue encontrado sin vida en su casa de Seúl.

“Su familia, los miembros de 100 %, los artistas, amigos y trabajadores de TOP Media están realmente desconsolados y de luto por la inesperada y triste noticia”, señaló la agencia TOP MEDIA en su página web.

De su muerte no se conocen más detalles, pero se especuló que obedeció al agotamiento físico por culpa de su rutina.

Sulli

El 14 de octubre de 2019, Sulli fue encontrada muerta en su apartamento a los 25 años. La cantante había suspendido su carrera musical en 2014 después de luchar contra el acoso en la Internet.

“Estoy física y mentalmente agotada por los comentarios negativos y falsos rumores”, dijo en aquel entonces.

En 2015 volvió a los escenarios, pero terminó dejando el quinteto femenino f(x) ese mismo año. Uno de los detonantes de su partida fueron las críticas contra ella al confesar que no usaba brasier. Tras ello se dedicó a la actuación.

Esta joven estrella fue una de las más rebeldes del movimiento K-Pop, al proclamarse defensora del feminismo, mostrarse a favor del aborto legal en su país y posar en topless en las redes sociales.

Goo Hara

Más de un mes después de la partida de Sulli, el 25 de noviembre, una sus mejores amigas, la también estrella coreana Goo Hara murió en su domicilio. Junto a su cuerpo se encontró una nota pesimista.

La cantante ya había intentado quitarse la vida en mayo del 201, tras revelar que fue violentada por su novio Choi Jong-bum; contra quien inició una batalla legal, por hacer pública una fotografía íntima de ella sin su consentimiento.