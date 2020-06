The Pirates 2: la película que reunirá a Kang Ha Neul, Sehun y Kwon Sang Woo

El elenco oficial de Pirates 2 se confirmó luego de varios meses de negociaciones. Con la meta de repetir su éxito del 2014, la secuela reúne a actores de vasta experiencia en doramas y películas, pero también presenta rostros nuevos para la pantalla grande, como Oh Sehun, integrante de EXO.

La película que lleva como nombre temporal “The Pirates: Goblin Flag” acompañará a un grupo embarcado en una travesía marítima para encontrar el tesoro de la familia real Goryeo, el cual desapareció cuando su reino fue tomado por la dinastía Joseon. Una trama de aventura y acción que permitirá ver al elenco caracterizado con trajes históricos.

Kang Ha Neul, ganador del Baeksang Arts Awards 2020, por su rol en When the Camellia blooms, interpretará al líder del ejército Woo Moo Chi, el mejor espadachín de Goryo.

Por otro lado, Hae Rang, capitana de los piratas, estará a cargo de la actriz Han Hyo Joo (conocida por su rol protagónico en W junto a Lee Jong Suk). La distribuidora anunció que ella hará las escenas de acción sin dobles, por lo que se encuentra preparándose físicamente para tal reto.

Han Hyo Joo Foto: Instyle

El “príncipe de Asia” Lee Kwang Soo, actor que tiene un amplio rango desde el humor hasta el melodrama, tomará el rol del pirata Mak Yi.

En el otro bando estará Kwon Sang Woo, recordado por su influencia en el Hallyu con Escalera al Cielo. En Pirates 2, será Boo Heung Soo, quien pelea en contra de los piratas para obtener el tesoro perdido.

Lee Kwang Soo y Kwon Sang Woo- Foto: composición MetroSeoul

Chae Soo Bin (I’m not a Robot) de 25 años será So Nyeo, una mujer audaz que se une a la nave de los piratas. Mientras, Oh Sehun de EXO será un pirata con grandes habilidades en tiro con arco. Aunque el idol ya tiene experiencia protagonizando algunos webdramas (Dokgo Rewind), esta sería su primera experiencia en el cine coreano.

Chae Soo Bin y Sehun de EXO. Foto: composición Naver

Completan el elenco Kim Sun Oh, intérprete con 20 años de experiencia, y Park Ji Hwan. El guión de The Pirates: Goblin flag será escrito por Chun Sun Il, creador de la primera película que en 2014 fue vista por más de 8.6 millones de personas.

