Kim Soo Hyun, actor coreano que ganó popularidad al interpretar desde un estudiante hasta un extraterrestre en los doramas, regresa a la pantalla chica con It’s Okay not to be Okay. Este proyecto lo une a la bella actriz Seo Ye Ji y llega a los hogares a través de Netflix.

Psycho but Okay (su nombre en coreano) desarrollará la historia de Moon Kang Tae, un trabajador en un centro de salud mental comunitario que cuida de su hermano con trastorno del espectro autista. Él conocerá a Go Moon Young, una escritora de cuentos con personalidad antisocial que lo deja sorprendido.

PUEDES VER La casa de papel en versión coreana: confirman remake de la producción española

Si bien en la conferencia oficial previo al estreno del Kdrama, Kim Soo Hyun admitió que ver a Seo Ye Ji actuar “le ponía la piel de gallina”, esta vez le tocó a la actriz de 30 años halagar a su compañero.

Kim Soo Hyun y Soe Ye Ji, actores del dorama It’s okay to not be okay de Netflix. Créditos: TopDaily

El canal tvN reveló la entrevista que se hicieron el uno al otro para hablar de sus personajes. El actor le preguntó a Seo Ye Ji cuál era la ventaja y desventaja de trabajar con él.

Sin pensarlo mucho, la actriz contestó: “la ventaja es que lo disfruto visualmente”, mientras su co-estrella aguantaba la risa. “La desventaja es que eres demasiado lindo”, soltó dejando nervioso a Kim Soo Hyun.

Aparentemente, la actriz disfruta bromear con la personalidad fuerte de su personaje, quien dice las cosas con mucha sinceridad sin meditar mucho en las reacciones de sus oyentes.

Cuando le tocó el turno al protagonista de Dream High, respondió: “la ventaja es ... todos lo pueden sentir y oir: se trata de su voz, es muy atractiva. La disfrutarías como en un programa de radio”, destacó.

“¿Y cuál es la desventaja?”, inquirió Seo Ye Ji.

“Su tono de voz, me preocupa mucho”, respondió y luego explicó la razón. “Me pregunto ¿Cómo puedo mostrar una mejor voz?”.

La comedia romántica que trae de vuelta a Kim Soo Hyun tras cinco años desde su último drama (Producers, 2015) se estrena en tvN y Netflix el 20 de junio. Se emitirán dos episodios semanales, cada sábado y domingo.

Tráiler de It’s Okay not to be okay:

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.