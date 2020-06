BTS conquista Japón y rompe el récord de Michael Jackson

BTS hizo historia en Japón. El grupo surcoreano ocupa la cima del ránking parcial de Oricon, lista que registra los totales vendidos en los primeros seis meses del 2020, con su álbum Map of the soul 7. Esta producción precisamente fue seleccionada el 17 de junio como uno de los mejores álbumes del año por la revista Rolling Stone.

De acuerdo a las cifras del chart japonés, MOTS 7 vendió 429.00 copias con lo que se ubica en el primer lugar. Datos previos también le dieron la cima a Bangtan en las listas diarias, semanales y mensuales tras su lanzamiento en febrero de este año.

Sin embargo, resalta que esta es la primera vez en 36 años que un artista no-japonés encabeza el ránking de Oricón para los primeros seis meses. El último disco en lograrlo fue Thriller en 1984, un éxito mundial de Michael Jackson.

Como respuesta al logro, el fandom ARMY hizo tendencia mundial la frase “BTS WORLD DOMINATION”, para celebrar al disco que conmemora los siete años de carrera artística de RM, Jin, Suga, J-Hope, V y Jimin y Jungkook.

ARMY. Foto: captura Twitter

Nuevo álbum de BTS en Japón

Por otro lado, ARMY también se preparan para recibir el nuevo material musical de los Bangtan Boys en idioma japonés. Este lleva por nombre Map of the soul: 7 The Journey y su title track es “Stay Gold” cuyo MV se estrena el 19 de junio.

Esta canción también es el OST oficial del drama japonés The laberint of the spiral-genesis. Aquí un pequeño adelanto de la canción.

