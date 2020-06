Ji Chang Wook comparte motivos para no perderse su nuevo dorama Backstreet rookie

El 19 de junio a las 10.00 p. m. (KST) los fanáticos de los doramas surcoreanos presenciarán el estreno de Backstreet rookie, una nueva comedia romántica que es protagonizada por Ji Chang Wook y Kim Yoo Jung.

Para los conocedores del entretenimiento de Corea del Sur, la sola mención de ambos actores en un mismo trabajo es sinónimo de explosión visual, factor relevante en las producciones del referido país.

Además de ese aspecto, los futuros televidentes pueden esperar grandes sorpresas, según palabras del elenco principal, replicadas por el medio Soompi.

Backstreet Rookie, de SBS, retrata el inesperado interés romántico que surge entre el dueño de una tienda que funciona las 24 horas del día y la trabajadora a tiempo parcial: Choi Dae Hyun (Ji Chang Wook) y Jung Saet Byul (Kim Yoo Jung).

“Hay muchos incidentes antes de que Choi Dae Hyun y Jung Saet Byul comiencen a confiar el uno en el otro. Es la primera vez que trabajo con Kim Yoo Jung y me comunico cómodamente con ella, como con una amiga, y me divierto grabando con ella”, señala el recordado Ma Dong Chan de Melting me softly.

En comunicación para el medio, el protagonista masculino comparte lo que considera los aspectos fuertes del dorama: “Es una comedia muy alegre y cálida. Retratará el afecto y el amor entre personas que se encuentran en una tienda de conveniencia”.

Backstreet rookie: Kim Yoo Jung y Ji Chang Wook. Créditos: SBS

La estrella de 32 años comparte otro motivo para que sus seguidores no se pierdan el estreno: “Creo que es un drama de risas, empatía y comunicación. Podrás disfrutarlo mientras terminas la semana”.

Por su parte, la joven actriz Kim Yoo Jung reveló la química que tiene con su coprotagonista mediante los personajes que cada uno interpreta: “Choi Dae Hyun es alguien que hace que Jung Saet Byul sea más activa. Se llevan bien como amigos. Tal vez por eso pudimos retratar naturalmente el ambiente agradable y divertido”.

Ji Chang Wook en Backstreet rookie. Créditos: SBS

Kim Yoo Jung en Backstreet rookie. Créditos: SBS

Finalmente, animó a los futuros espectadores de la serie: “Para aquellos que están cansados de la vida cotidiana, un nuevo drama que consuela y da risas es Backstreet rookie”.

“Es un drama que podrás ver con una sonrisa refrescante en el caluroso verano. Espero que lo pases bien viéndolo con tus personas favoritas”, puntualizó.