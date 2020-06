¿Cómo suena la nueva canción de BLACKPINK? Jennie y Rosé dan una primera pista a esta interrogante en los nuevos teasers que protagonizan como adelanto a su comeback How you like that, primer single de su álbum del 2020.

Aunque BLINK ya había recibido los primeros posters oficiales con las cuatro estrellas femeninas del K-pop, esta vez YG les entrega dos clips en movimiento mientras las integrantes del grupo cantan la frase que le da nombre a la canción.

Aquí se ve a Rosé con un estilo de maquillaje intenso. Luego de llevar el rubio en distintos comebacks, esta vez luce reflejos violeta en su cabello.

A continuación, Jennie contrasta su cabello oscuro con mechones rubios, lo que resalta la intensa mirada con la que enfrenta a la cámara.

“How you like that” será el primer MV de BLACKPINK después de Kill This Love, estrenado en abril del 2019. Al pasar más de un año, es evidente que el fandom tiene mucha expectativa por volverlas a escuchar.

Sin embargo, llegar a este punto también implicó una serie de protestas y reclamos a la compañía de parte de los admiradores de las ‘Pinks'. Ellos demandaban mejores promociones al grupo que ha probado su poder en YouTube, pero que a su cuarto año de carrera solo tenían 13 canciones originales.

El nuevo tema musical de BLACKPINK se estrenará el 26 de junio a las 6 p. m. en horario coreano. Forma parte del primer full-álbum que saldrá a la luz en setiembre, según los planes anunciados por YG Entertainment.

