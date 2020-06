Aunque Kim Woo Bin no tenga redes sociales, la agencia del actor mantiene a sus fans informadas sobre las actividades que realiza. En una de sus últimas actualizaciones se comunicó que el novio de Shin Min Ah fue protagonista de la portada de una cotizada revista y lució un nuevo look.

La empresa AM Entertainment actualizó su cuenta de Instagram con una fotografía del recordado Choi Young Do de The heirs, donde aparece como imagen principal de Esquire, famoso magazine coreano.

Esta fue la leyenda que colocó la compañía en la foto del actor de doramas: “Presencia sin igual, no puede ser más perfecto. El señor Kim Woo Bin en la portada de la edición de julio de Esquire”.

A las fanáticas les sorprendió el nuevo look que muestra la pareja de Shin Min Ah. El actor lucía el cabello negro con ondas.

Esta es la foto de Kim Woo Bin para Esquire, edición mayo.

Kim Woo Bin. Créditos: AM Entertainment.

Desde que se recuperó el actor de kdramas se ha mostrado con diferentes estilos de cabello.

Kim Woo Bin. Créditos: AM Entertainment.

El pasado 10 de junio, AM Entertainment compartió un video sobre la grabación de un comercial para una conocida marca de bebidas surcoreanas.

En esta oportunidad, Kim Woo Bin lució el cabello liso y de color castaño claro.

Shin Min Ah en portada de revista

En el mes de abril, Shin Min Ah también protagonizó la portada de una revista. La novia de Kim Woo Bin apareció en Cosmopolitan Korea, donde habló sobre sus futuros proyectos y su relación.

