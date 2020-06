El 15 de junio, se realizó la conferencia de prensa con Park Shin Hye y Yoo Ah In, protagonistas de la película #Alive, y una situación acaparó la atención de la prensa y fanáticos, quienes pudieron seguir este evento online.

Debido a las medidas de distanciamiento social, otorgadas por el Gobierno surcoreano, la productora de la cinta prefirió que solo los dos actores de conocidos doramas se presenten en la conferencia de prensa, donde hablaron de todo.

Las preguntas fueron formuladas por los medios y el MC las replicaba a los artistas, quienes se encontraban en una mesa sobre el escenario.

La actriz de doramas Park Shin Hye contó sobre la inspiración que tuvo para poder desarrollar su personaje en #Alive.

“Me encantan las películas de zombies, así que las he visto todas, aunque por lo general, no puedo ver cosas aterradoras, pero realmente me interesó The walking dead. Cuando recibí el guion lo volví a ver y presté mucha atención a cómo sobrevivieron los personajes usando lo que encontraron mientras se movían”.

En otro momento, Yoo Ah In fue consultado sobre su experiencia de trabajar con Park Shin Hye y solo tuvo halagos para su compañera de reparto.

“Cuando filmamos juntos, siempre estábamos debatiendo. En particular, dado que aparecí solo por mucho tiempo en la primera parte y ella apareció comenzando en el medio, estaba preocupado sobre si parecería natural ya que terminé la filmación y entró otra persona. Sin embargo, cuando terminó la filmación de Park Shin Hye, vi la versión editada y pensé que era genial”.

Park Shin Hye y Yoo Ah In tomados de la mano

Al finalizar la conferencia de prensa, Park Shin Hye salió para ser fotografiada sola y cuando fue el turno de Yoo Ah In, él prefirió estar acompañado de su coprotagonista.

Fue en aquel momento que el actor tomó de la mano a su compañera y la difusión de estas fotografías han causado gran revuelo entre el fandom de ambas celebridades.

Estas son algunas de las reacciones de los fans de los actores:

Reacciones a fotos de Park Shin Hye y Yoo Ah In. Créditos: Twitter

Reacciones a fotos de Park Shin Hye y Yoo Ah In. Créditos: Twitter

Reacciones a fotos de Park Shin Hye y Yoo Ah In. Créditos: Twitter

Video completo de la conferencia de prensa de Park Shin Hye y Yoo Ah In de #Alive:

