The king: Eternal monarch llegó a su fin tras ocho semanas de emisión y la resolución al dilema de “amor imposible” entre Lee Min Ho y Kim Go Eun ha sido de lo más comentado por la audiencia. Sin embargo, otra sorpresa que trajo este capítulo fue volver a ver a uno de los actores más queridos del dorama Hi bye, mama!

En efecto, el pequeño Seo Woo Jin tuvo un cameo en las últimas escenas del Kdrama de fantasía que protagonizó Lee Min Ho. Esta vez, caracterizado con sus mejores galas, el intérprete tuvo una interacción directa con la estrella Hayllu.

The King Eternal Monarch. Foto: MYM Entertainment

Su papel fue el del hijo de la flamante primera ministra Mo, nombrada luego de que la paz llegase al Reino de Corea. En un acto de inocencia, el pequeño sube al escenario mientras su madre recibía la encargatura del cargo.

Al ver al hombre alto dirigiendo la ceremonia, el niño le pregunta su nombre. “Soy el rey del Reino de Corea, mi nombre es Lee Gon”, responde tranquilamente el monarca.

A sus cuatro años, Seo Woo Jin es afortunado de haber compartido plató con estrellas de la talla de Lee Min Ho y Kim Tae Hee, por enumerar sus roles más recientes. Las fotografías en su perfil público de Instagram dan cuenta de lo bien que lo pasó el pequeño en el set de rodaje.

En estas capturas, Baek Hyun Joo, su madre en la ficción, lo sostiene en brazos mientras disfrutan los refrigerios especiales que fans del dorama enviaron a la locación.

Seo Woo Jin en el set de The king: Eternal monarch. Foto: Instagram

Seo Woo Jin en el set de The king: Eternal monarch. Foto: Instagram

Seo Woo Jin en el set de The king: Eternal monarch. Foto: Instagram

Seo Woo Jin en Hye Bye Mama

Uno de los mayores retos para Seo Woo Jin, a su corta edad, fue interpretar a la hija de Kim Tae Hee en Hi Bye Mama. Su papel fue fundamental para el desarrollo de la trama y se convirtió en uno de los rostros más queridos de la historia por su ternura desbordante. Por lo visto, su talento ya le abre puertas a nuevos proyectos como actor infantil.

Elenco de Hi bye, mama!

