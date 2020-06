ARMY alrededor del mundo alista motores para ver EN VIVO el concierto online de BTS llamado BANG BANG CON The Live. A diferencia de su predecesora en abril, el grupo se parará frente a cámaras para ofrecer un espectáculo nuevo con transmisión a todo el mundo.

En esta nota te contamos cómo acceder al live streaming, el precio de las entradas, los horarios para el concierto según el país de residencia y más detalles importantes para disfrutar del espectáculo.

El BANG BANG CON The Live es un show de pago con múltiples ventajas, como disponer de seis ángulos distintos para ver las performances, subtítulos en cuatro idiomas, resolución hasta 1080p y más.

¿Cuándo es el BANG BANG CON The Live?

La fecha confirmada por Big Hit para el BANG BANG CON The Live es el domingo 14 de junio.

¿A qué hora será el streaming del concierto BANG BANG CON de BTS?

La hora de inicio del BANG BANG CON The Live está programada para las 6 p.m. (KST) La página web de KISWE conciertos tiene activado el countdown (cuenta regresiva) para el inicio del show. A continuación, los horarios por país.

Horarios del concierto de BTS Bang Bang Con

BANG BANG CON The Live en Perú: 4 a. m.

BANG BANG CON The Live en Colombia: 4 a. m.

BANG BANG CON The Live en Ecuador: 4 a. m.

BANG BANG CON The Live en México: 4 a. m.

BANG BANG CON The Live en Chile: 5 a. m.

BANG BANG CON The Live en Venezuela: 5 a. m.

BANG BANG CON The Live en Bolivia: 5 a. m.

BANG BANG CON The Live en Argentina: 6 a. m.

BANG BANG CON The Live en España: 11 a. m.

¿Qué canciones te gustaría que formen parte del setlist del BANG BANG CON de BTS? Créditos: Composición Big Hit

¿Dónde ver el BANG BANG CON The Live de BTS?

La alianza entre la compañía americana KISWE y Big Hit Entertainment logra que el show se transmita en tiempo real por la app Weverse y también por PC en su página web oficial.

Otro aspecto que diferencia este Bang Bang Con del emitido en abril es que se necesita comprar un ticket virtual para acceder al contenido.

Por esta vez, no se realizará transmisión oficial vía YouTube, Twitch u otra plataforma de video streaming.

Precio de las entradas para el BANG BANG CON The Live en Weverse

Las entradas para el BANG BANG CON The Live se compran en Weverse Shop. Para aquellos fans que poseen la membresía oficial de ARMY (GLOBAL OFFICIAL FANCLUB MEMBERSHIP) el boleto virtual cuesta 26 dólares. Si no cuentas con dicho beneficio, el precio es de 35.10 dólares.

BANG BANG CON The Live

IMPORTANTE: El ticket se vincula a la cuenta de Weverse. El concierto se podrá ver al mismo tiempo en dos dispositivos diferentes por lo que podrías compartir el costo de un boleto si así lo desearas. La venta de entradas cierra dos horas antes del inicio del show.

Puedes acceder a comprar los boletos AQUÍ.

¿Cómo ver el BANG BANG CON The Live?

Este video tráiler muestra los pasos para ingresar al concierto en vivo. Si lo deseas abrir desde la app Weverse o desde una PC, el link oficial del streaming pedirá que inicies sesión con la cuenta de Weverse que compró la entrada.

Luego pedirá escoger un nickname para participar del chat y otras interacciones virtuales.

BANG BANG CON The Live de BTS en televisión

De acuerdo a la página oficial del concierto de BTS, la transmisión desde el celular o computadora puede conectarse a una pantalla más grande usando HDMI, Chromecast o AirPlay.

