El camino al ansiado debut para las integrantes de TWICE no estuvo exento de momentos difíciles, con retos personales para cada una de ellas. En el caso de Momo, la bailarina principal, el obstáculo a superar era su timidez al preparar su voz.

Aunque parte del crecimiento de las carismáticas idols fue televisado por el reality Sixteen en el que compitieron por un lugar en el girlgroup de JYP, no fue sino hasta el documental oficial (a cinco años de carrera) que se conocieron más testimonios de primera mano sobre su época de trainees.

Momo Hirai llegó de Japón a las instalaciones de JYP junto a Sana y comenzaron un arduo proceso de entrenamiento por tres años y medio. “Se sintió como una eternidad. Ni siquiera fui a la escuela en Corea, así que de la mañana a la noche estaba en la empresa y cada día se sentía tan largo”, relató en el episodio 2 de Seize the Light.

Como es fácil de ver en las presentaciones actuales de TWICE, la japonesa destaca ampliamente por su baile. ONCE es testigo de que Momo brilla con confianza al momento en que pisa el centro del escenario y los reflectores están sobre su expresión corporal.

Sin embargo, adaptarse a las clases de canto le provocaba tanto temor que lloraba en la sala de práctica. “Cuando me convertí en aprendiz, era muy tímida para tomar las clases vocales. Estaba tan preocupada que lloraba antes de clases, incluso antes de la primera clase”.

“Decía ‘soy tan mala cantando’ y lloré mucho en la sala de entrenamiento”, recordó la artista. Sin embargo, ella reunía coraje y volvía a practicar.

Con el último comeback More & More, los ojos volvieron a fijarse en las habilidades vocales de la cantante. Sin embargo, a pesar de las críticas, ONCE apoya a Momo quien es una de las piezas claves del grupo. Sin ella, TWICE no sería TWICE.

