Doramas de Lee Min Ho y Woo Do Hwan para ver en Netflix tras el final de The king: Eternal monarch

El impecable final de The king: Eternal monarch dejó más que satisfecha a la audiencia que cada viernes y sábado esperaba con ansias un nuevo episodio en Netflix. Aunque la mayoría todavía está procesando lo que sucedió, otros ya piensan con qué otro drama coreano engancharse.

En este artículo te comentaremos qué otros kdramas puedes encontrar en la plataforma streaming y que tengan como protagonistas a Lee Min Ho o Woo Do Hwan, los actores que enamoraron a más de uno con su carisma.

Netflix renueva cada mes su catálogo de doramas, por lo que no sería una sorpresa que tras el éxito de The king: Eternal monarch se animen a adquirir los derechos de otras producciones interpretadas por los protagonistas del kdrama.

Doramas de Woo Do Hwan

Empecemos con Woo Do Hwan, el actor que le robó el corazón a sus fans con Young y risas por Eun Seob. Estos son los dramas coreanos que puedes encontrar en la plataforma streaming:

-My country: The new age

La trama inicia cuando finaliza el período de Goryei hasta el período Joseon. Dos buenos amigos deberán disputarse sus espadas debido a la diferencia de opiniones que existe en su círculo cercano.

-Save me o Sálvame

Dos amigos oyen a una mujer pidiendo ayuda y cuando intentan ayudarla descubren que se encuentra inmersa en un culto religioso. Posterior a este incidente ambos serán perseguidos por los feligreses de este misterioso grupo.

Doramas de Lee Min Ho

El actor más representativo de la industria de los doramas ha interpretado 17 producciones, de las cuales podemos encontrar en Netflix las siguientes:

-The Heirs

Lee Min Ho hace pareja con Park Shin Hye y junto a otros grandes actores desarrollan la historia de unos adolescentes que pronto heredarán las riquezas de sus padres, pero deberán lidiar con todo tipo de situaciones hasta conseguir estar a la altura de esta gran responsabilidad.

-Boys over flowers

Una chica de escasos recursos consigue una beca en la escuela más prestigiosa del país, sin imaginar que conocería al amor de su vida, pero no todo es felicidad ya que tienen que superar algunos obstáculos provocados por la diferencia de su estatus.

Y no podía falta The king: Eternal monarch, una de las mejores producciones que han interpretado Lee Min Ho y Woo Do Hwan.

Ver doramas gratis en Netflix

Recuerda que si eres un nuevo usuario, Netflix te deja ver gratis todo su contenido por el primer mes de suscripción, posterior a este periodo puede elegir el plan que mejor le convenga.

